DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Bij een ongeval op de Waldstraße in Heede is vanmorgen een 47 jarige bestuurster van een Renault gewond geraakt. De vrouw belandde om 7.10 uur door onbekende oorzaak met haar auto in de linker berm en belandde in een sloot. Ze zat bekneld en werd door de brandweer uit haar auto bevrijd.

Haren

Zaterdagnacht is aan de Grüner Weg in Haren bij een camper ingebroken. Er is niets buitgemaakt. Ook werd die nacht in dezelfde straat bij een garage ingebroken. Daar werd een driewielfiets gestolen. De politie heeft de zaken in onderzoek.