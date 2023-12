DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In de nacht van zondag op maandag is rond half drie uit een loods aan de Industriestraße een partij koper gestolen. De stukken koper en paletten met koperdraad zijn met een eveneens gestolen aanhangwagen afgevoerd. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Lathen

Aan de Sonnenblumenstraße in Lathen is zondagnacht bij een tuinhuisje ingebroken. Voor zover bekend is er niets gestolen. De aangerichte schade bedraagt 50 euro.

Papenburg

Tussen 17.00 en 9.00 uur is op 6 of 7 december op de Landsbergstraße een blauwe Mercedes Vito aangereden. De schade bedraagt 2.000 euro. Over de veroorzaker is niets bekend.

Tussen 9 december 22.00 en 10 december 21.30 uur zijn achter een woning aan de Am Ems Center vijf wielbouten van een grijze VW Bora losgedraaid. De 30 jarige bestuurster merkte, toen ze weg reed, dat de auto een vreemd geluid maakte. Kort daarna ontdekte ze dat de vijf wielbouten van het linker voorwiel ontbraken.