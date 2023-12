Jachthaven en haventerrein Oude Pekela krijgen opknapbeurt

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 14 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | DROOG WEEKEND

Het is op zich een rustige dag met een zwakke wind die draait van noord naar west, maar het is de meeste tijd bewolkt en in de loop van de dag kan er soms een beetje regen of motregen vallen. Dat is vooral vanmiddag, maar ook vanavond kan er een buitje voorbijkomen. De temperatuur ligt rond 5 graden maar door de zwakke wind is het niet heel koud.

Vannacht is er ook nog vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen, maar morgen is het droog en dan komen er in de loop van de dag meer opklaringen. Bij een matige westenwind wordt het morgenmiddag 7 á 8 graden.

Voor het weekend ziet er ook vrij goed uit. Een groot hogedrukgebied is boven Frankrijk en dat bepaalt dan het weer in West-Europa. Dat lagedrukgebied lijkt ver weg te liggen maar we profiteren ervan mee door een westenwind, die zorgt voor een afwisseling van flinke opklaringen en een paar wolkenvelden. De maximumtemperatuur is in het weekend ongeveer 8 graden, de minimumtemperatuur rond 5 graden.

Maandag lijkt het ook nog droog, daarna neemt de kans op regen toe en later in de week zijn er wellicht ook winterse buien!