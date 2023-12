Activiteiten in Het Groninger Landschap

PROVINCIE GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert een aantal activiteiten.

Dinsdag 26 december Kerstwandeling Landgoed Ennemaborg.

13.00 uur – 14.30 uur, Bezoekerscentrum Ennemaborg, Hoofdweg te Midwolda

Deelname is gratis.

Onder begeleiding van een gids, en de geluiden van de midwinterhoorns, gaan we het winterse landgoed verkennen. De gidsen vertellen tijdens de wandeling leerzame wetenswaardigheden over de diverse planten en dieren. Bij terugkomst bij het koetshuis ontvangen de gastgevers van bezoekerscentrum Ennemaborg u graag voor het nuttigen van een glas glühwein of een beker chocolademelk rond het haardvuur.

Woensdag 27 december De snertwandeling, als afsluiting van het jaar. 12.45 uur – 17.00 uur, de Huiskamer van Warffum, Noorderkerkpad 13 te Warffum.

Met deze Snert-wandeling aan het einde van het jaar willen de gidsen van het Reitdiepteam een goede traditie in ere herstellen. Dit jaar wandelen we in en om het mooie wierdedorp Warffum. De wandeling begint en eindigt in de Huiskamer van Warffum, gelegen aan een van die mooie, kenmerkende kerkepaden.

Woensdag 27 december De Kerstvloedwandeling

14.00 uur – 16.00 uur, Bezoekerscentrum Waddenkust te Pieterburen.

De kerstvloed van 1717 trof de noordkust van Nederland, Duitsland en Denemarken. In totaal verdronken 14.000 mensen, waarvan 2.276 in de provincie Groningen. Deze kerstvloedwandeling leidt u langs een aantal historische plekken.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Ingezonden