Gemeente Oldambt stelt boerderijenprogramma vast en richt boerderijenloket in

OLDAMBT – De gemeenteraad van Oldambt heeft op 13 december het boerderijenprogramma officieel vastgesteld. In het streven naar behoud, ontwikkeling en het versterken van de leefbaarheid in de gemeente, zijn eigenaren en bewoners intensief betrokken geweest bij het vormgeven van dit programma. De gemeente benadrukt dat deze betrokkenheid ook in de toekomst zal worden voortgezet.



Verleden en toekomst in één visie

Het boerderijenprogramma richt zich op alle historische boerderijen in Oldambt, gebouwd vóór 1965, die een cruciaal onderdeel vormen van de lokale cultuur en identiteit. Het landschap, gekenmerkt door historische bebouwing en dijken, weerspiegelt het verleden als ‘graanrepubliek’. Het programma streeft naar het behoud en herstel van deze boerderijen, waarbij eigenaren en de gemeente gezamenlijk op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig behoud. ‘’Samen met boerderijeigenaren willen we werken aan het behoud van onze historie. Het vaststellen van het boerderijenprogramma is een belofte aan ons erfgoed voor de toekomst,’’ aldus wethouder Ger Klein.





Boerderijenloket

Een belangrijk onderdeel van het boerderijenprogramma is het boerderijenloket, een loketfunctie waar eigenaren terechtkunnen met hun vragen. Dit initiatief komt voort uit gesprekken met eigenaren en werkgroepen, en gaat een cruciale rol te spelen in de nauwe samenwerking tussen de gemeente en boerderijeigenaren. ‘’Met het boerderijenloket willen we laagdrempelige ondersteuning bieden aan eigenaren. Het is een plek waar vragen welkom zijn en waar we samen kunnen werken aan het behoud van onze unieke boerderijen,’’ benadrukt wethouder Klein.





Op weg naar UNESCO Werelderfgoed status

Een ambitieus doel van het boerderijenprogramma is de verkenning van de mogelijkheid om het boerderijenlandschap, inclusief dijken en polders, aan te wijzen als nationaal landschap en zelfs als potentieel UNESCO Werelderfgoed. De gemeente wil hiermee het unieke karakter van het Oldambtster landschap, met de boerderijen als essentieel onderdeel, beschermen en uitdragen. Belangrijk hierbij is dat de voordelen van deze erkenning duidelijk opwegen tegen mogelijke nadelen, zonder de omgeving als een ‘museum’ op slot te laten gaan. Dit wordt onderzocht tijdens de verkenning waarna een definitief go/no go moment komt in de raad.

Ingezonden