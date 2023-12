Groningse bibliotheken laten kinderen nadenken over de toekomst van de Bibliotheek

GRONINGEN – Tijdens de Kerstvakantie kunnen kinderen meedoen aan een challenge van Biblionet Groningen. De Groningse bibliotheken dagen kinderen uit om na te denken over de toekomst van de Bibliotheek.

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Maandelijks organiseert BiebLab online en fysieke activiteiten voor kinderen in de leeftijd 8 tot 14 jaar. In de Kerstvakantie kunnen kinderen meedoen aan een challenge over de toekomst van de Bibliotheek.

Kerstvakantie Challenge

Hoe ziet de Bibliotheek er in de toekomst uit? Wat willen kinderen graag doen in de Bibliotheek? Wat verandert er in de Bibliotheek van de toekomst? Vrijdag 22 december verschijnt er om 15.00 uur een video van Dr. Loepf op youtube.com/bieblab. De gekke professor van BiebLab roept kinderen op om mee te doen aan deze uitdaging. Ze krijgen tot zondag 7 januari de tijd om hun ideeën in te zenden.

Hoe kan je meedoen?

Kijk vrijdag 22 december om 15.00 uur naar de video op youtube.com/bieblab.

Werk jouw ideeën op een creatieve manier uit. Bijv. knutsel, schrijf of bouw in LEGO of Minecraft. Mail je inzending voor maandag 8 januari naar bieblab@biblionetgroningen.nl. Zet in de mail ook je naam, leeftijd en woonplaats.

Zaterdag 13 januari wordt de winnaar bekend gemaakt in een video op YouTube (@BiebLab).

