GRONINGEN – Donderdag 14 december 2023 werd het LetterenStipendium 2023 uitgereikt aan Robin van Ommen en Noor Wildeling. De prijzen werden op het stadhuis overhandigd door Kirsten de Wrede, wethouder van cultuur. De winnaars krijgen 7000 euro voor het realiseren van hun project en 3000 euro persoonlijk ontwikkelings- en begeleidingsbudget.



Robin van Ommen (1991) maakte indruk met zijn plan voor een verhalenbundel. “Goed met hoofdletters” was een van de kwalificaties van de commissie voor zijn volgens hen “goed doordachte en aansprekende plan”. Van Ommen heeft in zijn privéleven te maken met hechtingsproblematiek. Daarover wil hij een verhalenbundel maken die nadrukkelijk niet autobiografisch is. Van Ommen wil de thematiek overbrengen zónder dat aan een lezer te vertellen, zonder een uitleg, definitie of begrippenlijst.



Noor Wildeling (1991) maakte indruk op de commissie met een “superspannend plan” dat volgens hen “in de safespace van veel disciplines komt”. Wildeling wil een werk maken waarin de gelaagdheid en complexiteit van betaalde intimiteit zichtbaar wordt door poëzie, performance en mixed media. De inspiratiebron die ze hiervoor wil gebruiken is haar eigen ervaring in die wereld. Wildeling hoopt in Nieuwstad werk te tonen en ten gehore te brengen om zo deze plek een stem te geven.



De winnaars werden geselecteerd uit 16 inzendingen. De commissie, bestaande uit Martin Hillenga (historicus en schrijver), Pauline Durlacher (oprichter Schrijversvakschool Groningen) en Chantalla Pleiter (kunstenaar), was verrast over de veelheid aan genres. Tegelijk was er ook qua onderwerpen een grote diversiteit, zoals verlies, verloren wezens, verbroken banden, moederschap, teamgeest en de Zuiderzeewerken. “Een enorme rijkdom”, aldus de commissie.



Met het LetterenStipendium willen NOORDWOORD en Gemeente Groningen ervoor zorgen dat Groningse literaire talenten de stap maken van talentvol schrijver tot beginnend professional. Voor een levendige en vernieuwende literaire sector moet nieuw talent kansen krijgen.



Op hetzelfde moment werden ook de twee Groninger beeldende kunststipendia uitgereikt aan Livia Ribichini (Frank Mohr Institute, MADtech) en Katie Ceekay (Frank Mohr Institute, iRAP). Deze stipendia zijn een samenwerking tussen Gemeente Groningen, Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) en Kunstpunt Groningen. De LetterenStipendia en de Kunststipendia zijn de opvolgers van het George Verbergstipendium en het Hendrik de Vriesstipendium.



Meer informatie over de winnaars van het LetterenStipendium en een video waarin zij zichzelf en hun project presenteren vind je op: noordwoord.nl/letterenstipendium.

Foto’s: Erik Brand