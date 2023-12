Nieuw Talent Orkest Ter Apel: het plezier van samen muziek maken!

TER APEL – Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Ben je bang om in januari in een gat te vallen? Vind je muziek leuk? Geef je dan op voor Nieuw Talent Orkest Ter Apel en ontdek het plezier van samen muziek maken!

Op maandag 15 januari is de eerste repetitie van Nieuw Talent Orkest Ter Apel. Volwassenen zonder muzikale ervaring of kennis kunnen in tien repetities een blaas- of slagwerkinstrument leren bespelen én samen muziek maken. Voor dit initiatief van de Ter Apeler Harmonie hebben zich al enkele enthousiaste nieuwe muzikanten aangemeld en er kunnen nog meer bij.

Je hoeft geen muzikale achtergrond te hebben of noten te kunnen lezen. Je mag fouten maken en zoveel vragen als je wilt. Wij gaan er van uit dat iedereen muzikaal talent heeft en dat ontwikkelen we samen. In tien repetities leer je de beginselen van het samen muziek maken. Voordeel hierbij is dat je samen vanaf nul aan de slag gaat. Het plezier in samen spelen staat voorop.

Saskia de Vries van de Ter Apeler Harmonie over dit bijzondere initiatief: “Wij beleven zelf heel veel plezier aan onze hobby en we laten anderen dat ook graag ervaren. Dus voor iedereen die altijd al de droom had om nog eens muziek te gaan maken is dit dé kans. Tegelijkertijd is het een mooie opstap voor mensen die vroeger zijn begonnen met muziek maken en dat weer willen oppakken”.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op terapelerharmonie@kpnmail.nl of neem direct contact op met Saskia de Vries, 06 – 44680663.

Ingezonden