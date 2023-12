Ontdek het donker met het MOW I Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Tijdens een reeks speciale avondopenstellingen in het MOW I Museum Westerwolde bezoek je niet alleen de tentoonstelling Duuster maar ga je ook zelf dat duister in. Een sterrenkundige en een boswachter laten je het donker opnieuw ontdekken. Of combineer kunst met muziek en luister naar de speciale Spotify-lijst, gemaakt door leerlingen van RSG Ter Apel.

Data:

Dinsdag 19 december: Sterren kijken met Theo Jurriëns

Vrijdag 19 januari: Avondwandeling met boswachter Jelka Vale

Maandag 5 februari: MOW jong het bos in!

Ontdek het donker

Nog tot en met 18 februari zie je in het MOW I Museum Westerwolde de tentoonstelling Duuster. Ruim 20 kunstenaars lieten zich inspireren door het unieke donker van het platteland en tonen werk dat even divers is als de nacht zelf.

Bij deze expositie biedt het museum een randprogramma dat je naar buiten leidt. Jelka Vale, boswachter publiek bij Staatsbosbeheer dacht hierover als “nachtdirecteur” mee.

Op dinsdagavond 19 december kun je het donker in met sterrenkundige Theo Jurriëns. Hij vertelt over de schoonheid en waarde van de sterrenhemel. Met de blik naar boven wijst hij je op hemelsmooie dingen die je met het blote oog kunt zien.

Of wandel op vrijdag 19 januari mee met de boswachter zelf. Jelka Vale weet de weg in het donker en leidt je rond in de nachtelijke schatkamer die de natuur is.

Ook kinderen kunnen met de boswachter mee de schemering in. Trek je stevige stappers aan en sluit op maandagmiddag 5 februari aan bij de kinderbestuurders van het MOW. Dat wordt vast een mooi avontuur!

Voor deze wandelingen is aanmelden nodig. Dat kan via de website van het museum. Daar vind je ook meer informatie.

Tijdens de avondopenstellingen is museum verduisterd en bekijk je de expositie Duuster met een zaklamp.

Zo klinkt Duuster

Dankzij de inzet van docenten en leerlingen van het RSG Ter Apel krijgt de expositie Duuster een extra dimensie. Voor het vak kunstzinnige vorming selecteerde MAVO 4 muziek bij de kunstwerken. Door een QR code te scannen luister je mee en ontdek je hoe voor hun klank en beeld samenvallen. Treffend, onverwacht, grappig en ontroerend!