South African Road Trip te zien in de Klinker

WINSCHOTEN – Na succes op West End is South African Road Trip dit najaar weer in Nederland te zien met nieuwe voorstelling.

In het najaar van 2022 gingen de artiesten van South African Road Trip in première op het prestigieuze Londense West End. Vanaf oktober 2023 zijn ze terug in Nederland met hun nieuwe voorstelling ROOTS! zo kondigt producent Bos Theaterproducties aan. Het is de vierde voorstelling van South African Road Trip bestaande uit het Khayelitsha United Mambazo Choir, een aantal Xhosa zangeressen en Zuid-Afrikaanse muzikanten.

ROOTS!

ROOTS! zit boordevol muziek die recht uit het hart komt. Het publiek gaat mee op een unieke reis door Zuid-Afrika en wordt ondergedompeld in de rijke tradities van de Xhosa cultuur. De musici en dansers uit Kaapstad vertellen openhartig over het dagelijkse leven en over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Wat kregen ze van huis uit mee over religie en tradities? Wat betekent de strijd voor vrijheid in Zuid-Afrika voor hen? En welke verbindende rol speelt muziek in hun cultuur? Traditionals, gespeeld op authentieke instrumenten, worden afgewisseld met nummers als Pata Pata van Miriam Makeba, Fast Car van Tracey Chapman en Here Comes the Sun van The Beatles. Nummers die verrassend genoeg ook onderdeel zijn van onze roots.

South African Road Trip

South African Road Trip is een samenwerking tussen het Khayelitsha United Mambazo Choir en diverse zangeressen en muzikanten uit Kaapstad, Zuid-Afrika. Het koor, opgericht in 1991, woont in Khayelitsha, een van de grootste townships in Kaapstad. In 2008 zijn ze gescout door Inge Bos van Bos Theaterproducties voor de musical Amandla! Mandela, die in 2009 in Koninklijk Theater Carré in première ging. Sinds 2011 hebben de artiesten drie voorstellingen gemaakt die in Nederland getoerd hebben; Celebrating Life, A Tribute to Madiba en Good Hope. In het najaar van 2022 traden de artiesten voor het eerst in hun carrière op, op het prestigieuze Londense West End. Ze brachten in het Peacock Theatre hun voorstelling Good Hope en deze werd lovend ontvangen. Het koor treedt nog altijd dagelijks op bij het V&A Waterfront in Kaapstad.

Londense pers over Good Hope:

“Breathtaking, uplifting and joyous, this is a musical journey you won’t want to miss!” * (5 sterren)

Lost in theatre land

“An evening that feels like a physical manifestation of joy” * (5 sterren)

The Reviews Hub

“Thrilling entertainment […], it will fill you with a belief (for a while, at least) that the world is not that bad a place” * (5 sterren)

Close Up Culture

“A joyous night of soul, spirit and hope.” * (5 sterren)

A Young(ish) Perspective”

Op zaterdag 23 december om 20.15 uur in Cultuurhuis De Klinker.

Ingezonden