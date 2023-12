ST Toertocht organiseert lichtjestoertocht door Vlagtwedde en Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 15 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | DROOG WEEKEND

Sinds lange tijd hebben we een periode met een aantal droge dagen en daarbij is er ook regelmatig wat zon. Er zijn vandaag (en in dit weekend) ook bewolkte momenten maar de zon is er zeker af en toe bij. De temperatuur stijgt vandaag tot ca. 8 graden, morgen en overmorgen wordt het ’s middags een graad of 9. Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidwesten- tot westenwind, morgen en zondag is de wind matig tot vrij krachtig met windkracht 3 tot 5.

Een goed weekend dus, begin volgende week komt er meer bewolking en vooral dinsdag zou wat regen kunnen gaan vallen. Daarna lijkt de wind te gaan draaien naar west tot noordwest en daarmee zou het later volgende week iets kouder moeten gaan worden. Dat gaat ook enkele flinke buien en daar kunnen eind volgende week ook een paar sneeuwbuien bij zijn. Maar dat blijft dan zeker niet liggen want het blijft ruimshoots boven het vriespunt: maxima op die termijn van 3 tot 6 graden.