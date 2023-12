Goed bezochte en gezellige derde klaverjasavond bij v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 15 december vond de derde klaverjasavond van het lopende seizoen van de v.v. Westerwolde plaats.

Ook dit keer was er weer een prima opkomst. Totaal 24 klaverjassers wisten deze avond de weg naar de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te vinden, waaronder een aantal personen dat nog niet eerder deelnam.

Na de slotpuntentelling bleek dat Henk Schut deze avond de hoogste score had. In vier keer twaalf spelletjes wist hij 5486 punten bij elkaar te kaarten. Met deze score is hij tevens de persoon met de hoogste overwinningsscore tot op dit moment. Op de tweede plaats eindigde Jan Wilts met een score van 5154 punten, op de voet gevolgd door nummer drie, Leendert Boltjes, met 5127 punten en Lieneke te Velde met 5121 punten. Ook Tjaard Toutenhoofd (5057 punten) en René v.d. Werf (5016) wisten een score boven de 5000 te halen.

Na drie speelavonden gaat Tjaard Toutenhoofd aan de leiding in het algemene klassement en wel met een score van 14.934 punten. Gemiddeld per speelavond net geen 5000 punten dus. Op zich zegt dit tussenklassement nog niet zoveel, omdat aan het eind van het kaartseizoen alleen de vijf beste speelavonden meetellen voor het kampioenschap. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs.

Om dus in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.

Goed te vermelden is dat Flip Strootman bereid was deze avond de deelnemers van een drankje en hapje te voorzien en dat Heerke Beukema opnieuw voor iets lekkers bij de koffie had gezorgd. Minder goed nieuws bij het huiswaarts keren was het feit dat er in de loop van de avond op raadselachtige manier een tweetal nummerplaten van een auto op de parkeerplaats bij het sportpark was verdwenen.

De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 12 januari om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark. In februari is de speeldatum vastgezet op vrijdag de negende.

Ingezonden door HJ Pleiter