Postzegelbeurs Veendam goed bezocht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 17 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | TOENEMENDE REGENKANS

Vanmiddag is het wisselend met soms een zonnige periode, maar ook nog bewolkte momenten. Het is in ieder geval vrij zacht met een temperatuur van 9 á 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met windkracht 3 tot 5: die is goed te merken.

Morgen hebben we ook een zuidwestenwind en het begint nog droog, maar in de loop van de middag en vooral morgenavond is er kans op wat regen of motregen. De temperatuur is iets lager dan vandaag met een maximum van 8 of 9 graden.

Na morgen is dinsdag een regenachtige dag met kans op meer dan 10 mm aan neerslag. En daarna wordt het erg wisselvallig met soms mooie opklaringen maar ook perioden met flinke buien. Daarbij is later in de week ook kans op windstoten en een paar winterse buien met wat sneeuw zijn eind van de week ook mogelijk. Niet dat het gaat vriezen, want de wind waait dan uit het westen tot noordwesten. En daarmee wordt het nooit écht koud. Maar het zal wel een paar dagen guur zijn.