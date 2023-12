Bert Kraan onderscheiden met de gemeentemedaille Veendam 

VEENDAM – De heer Bert Kraan (85) uit Wildervank is maandag 18 december 2023 onderscheiden met de gemeentemedaille van Veendam. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt bij zijn afscheid als raadslid voor de fractie GemeenteBelangen uit handen van burgemeester Sandra Korthuis.

Bert Kraan is sinds 2002 bijna onafgebroken raadslid namens GemeenteBelangen Veendam. Naast het fractiewerk is de Wildervanker al decennialang zeer betrokken bij allerlei cultuurhistorische activiteiten in de gemeente Veendam.

Uitzonderlijke prestaties

De gemeentemedaille wordt toegekend aan personen die zich door uitzonderlijke prestaties meer dan gewoon verdienstelijk hebben getoond of die zich gedurende lange tijd ten opzichte van de Veendammer gemeenschap grote verdiensten hebben verworven.

Burgemeester Sandra Korthuis: “Bert Kraan heeft zich met al zijn activiteiten voor de samenleving meer dan gewoon verdienstelijk getoond. Hij is bevlogen, zeer betrokken, een organisatorische duizendpoot en promotor van zijn mooie gemeente Veendam. In de zomerperiode gaat hij bijvoorbeeld langs de campers op de camperplaats om promotieartikelen van Veendam te brengen. De Wildervanker leert de ‘jonge garde’ maar al te graag wat cultuur inhoudt en hoe laagdrempelig het kan en moet zijn.”

Veendammer van het jaar

Bert Kraan werd in 2009 uitgeroepen tot Veendammer van het jaar en in 2020 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn inspanningen voor de gemeente Veendam.

Hij was regisseur van de operettevereniging Veendam en omstreken en schuwt ook zelf het podium niet. Hij was jaren actief voor de buurtvereniging Wildervank. De afgelopen periode heeft hij zich ingezet om optredens in de muziekkoepel in Wildervank te organiseren.

Koopavondconcerten

In augustus 2004 kwam Bert Kraan met het idee om op koopavonden muzikale evenementen te organiseren in Cultuurcentrum vanBeresteyn. De gratis koopavondconcerten zijn uitgegroeid tot een begrip in Veendam en de regio. Sinds 2002 is hij actief als bestuurslid (secretaris) van de stichting Zwarte Dorus. Deze stichting zet zich in voor de draaiorgelmuziek in het algemeen en het behoud van draaiorgel Zwarte Dorus in het bijzonder. Hij verricht deze werkzaamheden met veel enthousiasme en plezier. Zonder Bert Kraan is er geen draaiorgel in Veendam.

