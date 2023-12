Campus Winschoten organiseert eerste uitwisseling met IGS Emden

WINSCHOTEN – 30 leerlingen van klas 4 VMBO van het Dollard College Campus Winschoten zijn 11-12 december voor hun eerste uitwisselingsproject naar Duitsland geweest. De vaksectie Duits van Campus bereidde samen met de docenten van de Integrierte Gesamtschule in Emden een leerzaam programma voor waarin een dag meedraaien op de Duitse school, samen leren en een bezoek aan een kerstmarkt centraal stonden.



“Onze leerlingen konden in tweetallen in een gewone les in Duitsland zitten, dat was een ervaring waarover veel uitgewisseld werd. De Duitse leerlingen leren daar Nederlands als vreemde taal, dit maakte de communicatie stukken eenvoudiger maar ook leuker. Hoe fijn is het om iemand in het buitenland tegen te komen die veel moeite doet om Nederlands te leren?” vertelt Katharina Hoffmann, docente Duits op het Dollard College.



De volgende dag liepen de Duitse en Nederlandse leerlingen samen over de kerstmarkt en voerden ze enkele opdrachten uit. “Er is tussen meerdere leerlingen snel een klik geweest en wij vonden de samenwerking met de Duitse collega’s ook heel prettig. Het smaakt zeker naar meer: in februari willen de Duitse leerlingen graag Campus bezoeken. We hopen dit project jaarlijks te mogen organiseren” vertelt Hoffmann.



De scholen van Scholengroep Trivium, de organisatie waaronder het Dollard College valt, ontvingen in juni de Erasmus+ accreditatie, een subsidieprogramma van de Europese Unie voor internationale onderwijsprojecten. “Dankzij de subsidie konden we onze leerlingen de reis naar Duitsland gratis aanbieden. We zijn er heel blij mee en kijken uit naar meer internationale projecten in de toekomst.” sluit Hoffmann af.

Ingezonden