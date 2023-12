Google is officieel gestart met de bouw van een nieuw datacenter in Winschoten

WINSCHOTEN – Vorige week dinsdag kondigde Google officieel de start aan van de werkzaamheden voor de bouw van een nieuw datacenter in Winschoten in de gemeente Oldambt. Dit betekent een investering van 600 miljoen euro. Sinds 2014 heeft Google 3,8 miljard euro geïnvesteerd in datacenters en aanverwante digitale infrastructuur in Nederland. De locaties in Eemshaven en Middenmeer zijn momenteel goed voor ongeveer 670 directe banen in het datacenter. De nieuwe locatie in Oldambt zal nog eens enkele tientallen banen opleveren, de duizenden directe en indirecte jobs gerelateerd aan de bouw van het datacenter buiten beschouwing gelaten.

Wethouder Erich Wünker (Economische Zaken en Financiën) van de gemeente Oldambt kijkt uit naar de komst van Google: “Mooi dat nu op locatie zichtbaar hard wordt gewerkt aan de realisatie van het datacenter. Als gemeente zijn we blij met de komst van een internationaal bedrijf als Google. Het datacenter is van toegevoegde waarde als het gaat om data dienstverlening aan ook bedrijven in de directe regio. Daarnaast zorgt Google met de komst voor werkgelegenheid van enkele tientallen banen. Hopelijk lukt het Google een aantal daarvan ook lokaal/ regionaal in te vullen.”

Marco Ynema, Data Center Lead in Nederland, voegt hieraan toe: “Mensen maken steeds meer gebruik van digitale tools, en organisaties en overheden in Nederland stappen over naar de cloud. Google’s betrokkenheid bij Nederland is ongekend en de start van de bouw van een nieuwe locatie in Winschoten vandaag bewijst dat. Daarnaast blijven we lokale maatschappelijke organisaties, communities, scholen en bedrijven in het gebied actief ondersteunen. We zijn er trots op dat we Nederland al vele jaren onze thuis noemen en kijken uit naar nog de komende jaren.”

Lokale investeringen in duurzame infrastructuur

Het doel van Google is om tegen 2030 een netto nul-uitstoot te bereiken voor alle eigen activiteiten en heeft als doelstelling alle kantoren en datacenters te laten werken op 24/7 CO2-neutrale energie. In 2023 kondigde Google een Power Purchase Agreement aan met Eneco van 153W om de energievoorziening van de datacenters verder CO2-neutraal te maken en een long-term solar PPA met EDPR voor de afname van schone energie door een zonne-energiecentrale die EDPR in Nederland ontwikkelt.

De nieuwe locatie in Winschoten kan de restwarmte van het koelproces van het datacenter opvangen en overdragen aan geschikte toekomstige afnemers. Het opvangen van de warmte van het datacenter is een kans voor energiebesparing en draagt lokaal bij aan de energietransitie. De locatie wordt ook voorzien van zonnepanelen op het dak, in lijn met Google’s doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in de bouw van een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder Google’s datacenter in de Eemshaven. Google investeert ook in lokale waterbeheerprojecten in de provincie Groningen.

Digitaal biedt groeikansen voor Nederland en Europa

Google wil een partner zijn voor Nederland, dat een van de digitale koplopers in Europa is. Organisaties en overheden in Nederland stappen steeds meer over op de cloud. In de afgelopen vijf jaar is het gebruik van cloud computing door bedrijven in Nederland bijna verdubbeld. Die groeiende vraag is de reden waarom Google investeert in een digitale infrastructuur die voor iedereen werkt.

Naast het investeren in een sterke infrastructuur wil het bedrijf Nederlanders en Europeanen helpen bij het trainen van digitale vaardigheden. In november lanceerden Code School Finland en Google ‘Code & Create’ een gratis trainingsprogramma voor basisschoolleraren in de steden in de buurt van de Google datacenters in Middenmeer en Eemshaven. Tussen 2017 en 2022 heeft Google.org 6,1 miljoen euro aan subsidies toegekend aan Nederlandse communities om STEM (‘Science, Technology, Engineering, Mathematics’)-onderwijs en beroepsopleidingen te verbeteren, werkgelegenheidstrainingen voor vluchtelingen te bieden, en om kleine bedrijven COVID-19-ondersteuning te bieden.

Benieuwd hoe een Google datacenter er van binnen uit ziet? Je vindt hier ook een video die gefilmd is achter de deuren die normaal gesloten blijven.

Bron: Google Nederland