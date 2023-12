DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen zaterdag 12.30 uur en zondag 4.15 uur is bij een bakkerij aan de Kirchstraße ingebroken. De daders kwamen door geweld te gebruiken binnen en doorzochten de ruimtes. Het is niet bekend wat er is gestolen en wat de schade is.

Tussen zaterdag 13.00 en zondag 14.50 uur is bij een bedrijfspand aan de Emsstraße ingebroken. Voor zover bekend werd er een koffieautomaat gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Donderdag is tussen 15.00 en 15.30 uur op een parkeerplaats aan de Lange Straße in Haren een grijze Ford aangereden. Over de veroorzaker van de schade aan de auto is niets bekend.

Bunde

Gistermiddag hebben beambten van het grensoverschrijdend politieteam een 33 jarige man met een vervalst rijbewijs aangehouden. De man van Turkse afkomst reed om 16.00 uur via de A280 vanuit Nederland Duitsland in. Op de parkeerplaats Bunderneuland werd hij gecontroleerd. Hij overhandigde de politie een Pools rijbewijs. Omdat de politie twijfelde over de echtheid van het document werd het uitvoerig gecontroleerd. Het rijbewijs bleek een slechte vervalsing te zijn. Het werd in beslag genomen en tegen de man werd proces-verbaal wegens valsheid in geschrifte opgemaakt.

Weener

Gisteravond is om 22.00 uur een 49 jarige bestuurder van een Lexus door onbekende oorzaak met zijn wagen in het water langs de Industriestraße beland. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de brug: “Buschfelder Sieltief”. De inwoner van Weener wist zelfstandig uit de auto te komen. Hij was lichtgewond geraakt en werd met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. De nagenoeg volledig gezonken auto werd door een berger uit het water getakeld en afgevoerd. De schade bedraagt 30.000 euro.

Vrijdag is tussen 7.30 en 16.15 uur een onbekende automobilist tegen een omheining aan de Leegefehn in Weener gereden. Deze persoon is vervolgens doorgereden. De schade bedraagt 100 euro.