Prestatieprijs van 133,34 euro is absoluut record voor Royal Avebe

VEENDAM – Royal Avebe sluit boekjaar 2022/2023 af met een prestatieprijs van 133,34 euro. Dit is een ongekend sterk resultaat in de geschiedenis van Avebe in een uitdagend jaar. Het coöperatief resultaat is 20,8 miljoen euro. De uitbetaling aan de leden is 27 procent meer dan vorig jaar.

“Deze stijging is ook nodig om de teelt van zetmeelaardappelen aantrekkelijk te houden. Door de enorme toewijding en inzet én door samen te werken als ‘One Avebe’ – leden en medewerkers als één team – hebben we ondanks alle wereldwijde ontwikkelingen die op ons afkwamen, zeer sterke resultaten behaald. Daar zijn we trots op!”, aldus David Fousert, bestuursvoorzitter van Avebe.

Geproduceerd zetmeel op goed niveau

Het totale volume aan geproduceerd zetmeel lag 10 procent lager dan in het voorgaande boekjaar, vooral gedreven door de droge weersomstandigheden in zowel Nederland als Duitsland. De kwaliteit van de aardappelen was goed. Het zetmeelpercentage kwam uit op 20,17 procent. Dat is boven het meerjarig gemiddelde van 20%.

Toegevoegde waarde door marktgedreven innovatie en duurzaamheid

Afgelopen periode zijn belangrijke eerste stappen gezet naar een marktgedreven organisatie met focus op toegevoegde waarde. Een concreet voorbeeld is pizzakaas die vrij is van zuivel, maar waarin de aardappelingrediënten van Avebe zorgen voor de perfecte textuur. Zo creëert Avebe ingrediënten die waarde toevoegen aan de eindproducten van haar klanten en spelen ze een belangrijke rol in de gezonde voedseltransitie.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is onder meer geïnvesteerd in elektrische stoomketels op de productielocaties in Ter Apelkanaal en Gasselternijveen. Er is hoge prioriteit gegeven aan het reduceren van

CO 2 – en energieverbruik. Ook is het aandeel in nieuwe duurzame zetmeelaardappelrassen vergroot.

Met de zetmeelaardappel als basis en de inzet op duurzaamheid en innovatie, is Avebe een krachtige speler in de voedingsmiddelenindustrie. David Fousert: “We spelen een belangrijke rol in de transitie naar een meer plantaardige economie, met gezondere, duurzamere en plantaardige voeding en bio-based producten en bouwmaterialen. Avebe staat vooraan in deze ontwikkelingen en we blijven ons inzetten om te voldoen aan de veranderende behoeften van klanten en consumenten.”

Bekijk alle resultaten en cijfers in het geïntegreerd jaarverslag 2022/2023 of in de samenvatting geïntegreerd jaarverslag 2022/2023.

