RTV Noord zendt vierdelige serie over het aanmeldcentrum in Ter Apel uit

TER APEL – RTV Noord heeft afgelopen zomer meegedraaid achter de poorten bij de COA-opvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de vierdelige serie: ‘Achter de poort’ zie je wat zich allemaal afspeelt op de plek die de laatste jaren zoveel in het nieuws is.

Ongeveer tweehonderd COA-medewerkers hebben dit jaar alles uit de kast gehaald om te voorkomen dat er opnieuw asielzoekers buiten moesten slapen, zoals in 2022 gebeurde. Ook dit jaar is er crisis in de opvang van het aanmeldcentrum. In de serie zie je de druk toenemen en daarmee ook de chaos en onveiligheid in het opvangcentrum, en de frustratie bij medewerkers.

Het is voor het eerst dat een cameraploeg een langere periode mocht meedraaien achter de schermen bij de COA-opvang van het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel.

‘Een aantal jaren terug hoorde ik van een COA-medewerker dat ze op feestjes niet vertelde waar ze werkte. Ze was bang voor negatieve reacties’, vertelt maker Martijn Klungel, die de asielcrisis in 2022 op de voet volgde. ‘In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe het dorp Ter Apel steeds meer verscheurd raakte. De meningen over het aanmeldcentrum polariseren.

Maar heel veel mensen hebben geen idee wat er achter de poorten gebeurt. In deze serie zie je wat het werk in de opvang van het aanmeldcentrum inhoudt en wat het doet met de medewerkers van het COA.

Een van die medewerkers is Ella, die al twaalf jaar voor de opvangorganisatie werkt. Ze twijfelt of ze nog wel voldoening haalt uit haar werk nu de doelgroep op haar afdeling (de vervolgopvang) is veranderd. Vroeger zaten daar veel gezinnen maar vanwege de druk op Ter Apel worden die sneller overgeplaatst naar andere locaties. Afgelopen zomer zaten er vooral bewoners die versneld door de asielprocedure gingen, omdat ze weinig kans maken op een verblijfsvergunning of overlast veroorzaakten. Wat houdt haar op de been om haar werk toch te blijven doen?

Beknopt overzicht van de afleveringen:

In aflevering 1

Maken we kennis met Bé (woont in Winschoten) en Jolanda (woont in Ter Apel). Beiden werken op de afdeling waar net gearriveerde asielzoekers worden opgevangen. Ze storen zich aan de afwachtende houding van de politiek, terwijl er voor hun gevoel nu ingegrepen moet worden.

In aflevering 2

Zien we het verhaal van Ella.

In aflevering 3

Maken we kennis met Jojanneke van de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren die alleen naar Nederland komen krijgen extra begeleiding van het COA. Formeel is er plek voor maximaal 55 jongeren in Ter Apel. Vanwege de druk is dit opgehoogd naar 120, maar afgelopen zomer zaten er meer dan 200 jongeren. In de aflevering zien we wat voor gevolgen dit heeft.

In aflevering 4

Zien we Lianne en Peter, twee medewerkers van de uitzetlocatie (VBL), waar asielzoekers verblijven die Nederland moeten verlaten. Dit is de enige uitzetlocatie in Nederland. Er zijn maar weinig activiteiten en de bewoners moeten binnen de gemeentegrenzen van Westerwolde blijven. Als ze niet vrijwillig vertrekken komen ze in een gedwongen traject. De meeste mensen zitten er een paar maanden, maar er zijn ook bewoners die er al acht jaar wonen. Hoe zorg je ervoor dat ze elke dag een doel hebben om op te staan?

Premiere 4 januari op RTV Noord

De serie ‘Achter de poort’ is vanaf 4 januari elke donderdagavond te zien bij RTV Noord. In totaal zendt de regionale zender vier afleveringen uit. In elke aflevering staan één of twee medewerkers centraal. De serie is mede-mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

