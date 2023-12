Eerste cursus Boksend Opvoeden groot succes

BLIJHAM – Afgelopen 7 weken hebben 16 leerlingen van verschillende scholen in (Noord Westerwolde) te Blijham. Cursus weerbaarheid (Boksend Opvoeden) gevolgd in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen, Gemeente Westerwolde en AB Sports. Instructeur Wilma Hassinck kijkt succesvol terug naar de afgelopen weken. Het resultaat mag er zijn, iedere week zag ik de vooruit van de leerlingen emoties werden steeds meer herkent, de leerlingen letten steeds meer op hun hartslag en ademhaling; aldus Wilma.



Iedere week kwamen er weer nieuwe indrukwekkende verhalen van de kinderen. We gingen deze verhalen/situaties met elkaar bespreken. Voordat we iedere opdracht gingen doen gingen we eerst gronden (gronden, adem diep in via je neus, adem via de mond uit en focus). Tijdens de les gingen we regelmatig wisselen van partner. Om zo het verschil te merken onder elkaar.



De laatste les mochten de ouders aanwezig zijn. Ook waren wethouder Saskia Ebbers van de gemeente Westerwolde, de directrice van IKC De Wiekslag en mevrouw Nijboer (kwartiermaker) uitgenodigd.



Kortom wat betreft Wilma is het voor herhaling vatbaar. We kunnen al verklappen dat er in januari een proef komt met de groep 3 / 4. Ook komt er vanaf 12 maart een vervolg van groep 5 t/m 8. Zo gaan we de hele gemeente door. Inmiddels wordt Wilma ook benaderd door andere organisaties en gemeenten.

Ingezonden door Wilma Hassinck