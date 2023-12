Gronings inpakplezier voor lokale ondernemers

GRONINGEN – De feestdagen naderen, en de drukte in de winkelstraten van Groningen neemt toe. Juist in deze tijd wil Gastvrij Groningen de ondernemers in de gemeente Groningen een steuntje in de rug bieden. Met trots presenteerde Gastvrij Groningen gisteren speciaal voor Groningen ontworpen inpakpapier, compleet met een stickerrol, zodat de ondernemers de winkelbezoekers een echt Gronings cadeau mee naar huis kunnen geven.



Gastvrij Groningen erkent de belangrijke rol die lokale ondernemers spelen, vooral tijdens de feestdagen. De ondernemers zijn de stille helden die de drukte met een glimlach het hoofd bieden en ervoor zorgen dat elke klant zich speciaal en welkom voelt. Als een teken van waardering voor hun inspanningen, kwam Gastvrij Groningen met een uniek geschenk: inpakpapier en stickers die het unieke karakter van Groningen uitstralen.



Door het aanbieden van dit inpakpapier en stickers, wil Gastvrij Groningen de ondernemers helpen bij het op z’n Gronings onthalen van hun gasten of klanten, en een extra dimensie toevoegen aan de feestelijke sfeer in de stad.



Klein geluksmomentje, een glimlach of een vriendelijke groet

Het inpakpapier, ontworpen met een herkenbaar Gronings patroon, is een ode aan Groningen en haar feestelijke sfeer. Elke rol is 50 centimeter breed en 100 meter lang, vergezeld door een stickerrol van 500 ronde stickers. Deze verpakkingen zijn niet alleen functioneel, maar dragen ook bij aan het creëren van een klein geluksmomentje, een glimlach of een vriendelijke groet – precies wat de gastvrije Groningse ondernemer kenmerkt.



Sounds like Groningen

De charmeactie is onderdeel van de campagne ‘Sounds like Groningen’. Deze campagne viert het eigenzinnige karakter van de stad en laat zien dat Groningen een plek vol ontdekking is. ‘Sounds like Groningen’ verbindt eigenwijze ondernemingen, verrast inwoners en bezoekers en creëert levendige plekken met kunst, muziek en urban vibes.



Gastvrij Groningen

Het programma Gastvrij Groningen wordt uitgevoerd door Marketing Groningen en uitgevoerd en gefinancierd in opdracht van Het Fonds ondernemend Groningen, gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. De Koninklijke Horeca Nederland en de vier Groningse bedrijvenverenigingen: Groningen City Club, Bedrijvenvereniging West, Bedrijvenvereniging Zuidoost en Bedrijvenvereniging Noordoost, zijn ook bij het programma betrokken.

Ingezonden door Marketing Groningen