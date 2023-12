Hersenstichting zoekt collectanten

We vinden steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening te helpen mee te doen in de maatschappij. Voor meer onderzoek is ook meer geld nodig, daarom is de collecteweek belangrijk! Doe je mee als collectant?



Je hebt maar één stel hersenen. Ze bepalen wie je bent en wat je kunt. Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Van dementie, de ziekte van Parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Dat zet je leven en dat van naasten compleet op z’n kop. Fysiek, mentaal en sociaal. Het aantal mensen met een hersenaandoening neemt toe.



Er zijn heel veel verschillende hersenaandoeningen. Voor ons tellen ze allemaal mee. Want de Hersenstichting wil er voor iedereen zijn. Door te blijven kijken hoe aandoeningen voorkomen of behandeld kunnen worden, en te zorgen dat mensen met een hersenaandoening kunnen meedoen in de samenleving. Dat doen we door onderzoek en innovaties te financieren, voorlichting te geven en het belang van onze hersenen overal op de agenda te zetten.

We kunnen overal in Nederland nog heel goed extra collectanten gebruiken. Help mee en wordt collectant. Door in de eerste week van februari in eigen buurt deur aan deur te collecteren help je ons enorm. Aanmelden kan via www.hersenstichting.nl of stuur een mail met naam, telefoonnummer en adres naar collecte@hersenstichting.nl

Ingezonden door Hersenstichting