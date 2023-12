DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vanmorgen zijn bij een ongeval op de Meppener Straße in Papenburg twee personen om het leven gekomen. Om acht uur belandde een 38 jarige bestuurder van een bestelauto door onbekende oorzaak op de linker weghelft en botste daar frontaal tegen een Renault. De 62 jarige bestuurder hiervan en zijn 66 jarige vrouwelijke passagier raakten bij de aanrijding zo zwaar gewond dat zij op de plaats van het ongeval zijn overleden. De veroorzaker van het ongeval raakte zwaargewond.

Gistermiddag zijn om 15.25 uur op het fietspad van de Rheiderlandstraße, tussen de Friederikenstraße en de Deverweg, een fietser en een bestuurder van een bromfiets met elkaar in botsing gekomen. Hierbij kwamen ze allebei ten val. De bestuurder van de bromfiets is er na het ongeval vandoor gegaan en de politie is naar hem op zoek.

Tussen 12.15 en 12.30 uur vanmiddag is op de parkeerplaats van de Marktkauf in Papenburg een witte personenauto tegen een zwarte geparkeerde VW Golf gebotst. De bestuurster van de witte auto is daarna doorgereden.

Meppen

Op de parkeerplaats van de Aldi aan de Hasebrinkstraße is gisteren tussen 17.35 en 18.15 uur een blauw Audi A6 aangereden. De wagen heeft aan de linkerkant schade. De veroorzaker is onbekend.

Aan de Fledermausweg in Meppen is vannacht rond 3.30 uur bij een Mercedes ingebroken. Voor zover bekend is er niets buitgemaakt.

Gisteren is tussen 5.00 en 20.00 uur bij een woning aan de Robert-Koch-Ring in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Weener

Dinsdagochtend reed een 27-jarige man uit Weener op zijn fiets om 07.05 uur op de Dollartstraße in de richting van Torumer Ring. Op de kruising met de Saxumer Ring zag hij een van rechts komende 51-jarige fietsster op een e-bike over het hoofd, die linksaf de Dollartstraße in wilde rijden. De 51-jarige fietsster, eveneens afkomstig uit Weener, raakte bij de daarop volgende aanrijding lichtgewond. Aan beide fietsen ontstond materiële schade.

Neulehe

Tussen maandag 13.00 en dinsdag 5.30 uur is bij een bakkerij aan de Kirchstraße in Neulehe ingebroken. Er werden sigaretten en alcoholische dranken gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.