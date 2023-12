Oldambt Verwarmt verder in 2024 met Waarmteweken

OLDAMBT – In de periode van eind januari tot begin juni kunnen huurders en woningeigenaren in Oldambt hulp krijgen met energie besparen. Met het project Oldambt Verwarmt wil de gemeente tijdens deze Waarmteweken inzicht geven in alle mogelijkheden die inwoners hebben.

Persoonlijke benadering

Het project Oldambt Verwarmt is bedoeld om huurders en woningeigenaren inzicht te geven in alle mogelijkheden die zij hebben om energie te besparen. Jurrie Nieboer, wethouder Energie en Duurzaamheid: ‘Door naar de dorpen en buurten toe te gaan met verschillende activiteiten, verwachten we meer inwoners te bereiken om hen te helpen gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om energie te besparen.’

Waarmteweken

Oldambt Verwarmt doet met de ‘Waarmtebus’ 14 kernen in de gemeente aan. Elke kern staat één tot twee Waarmteweken lang volledig in het teken van het besparen van energie bij woningen. Hierbij is aandacht voor inwoners met een grote en een kleine beurs en voor inwoners met een koopwoning en met een huurwoning. Gert Engelkens, wethouder Wonen: “Energie is ontzettend duur. Veel mensen willen wel besparen, maar vinden hun weg nog niet in al die mogelijkheden om erachter te komen wat nou wel en niet handig en verstandig is. Dit project is er voor al onze inwoners.” Zowel kleine als grotere maatregelen om energie te besparen komen aan bod. De bespaarcoaches reizen mee en kunnen de inwoners van de nodige informatie en adviezen voorzien. Ook zijn er per kernactiviteiten zoals een Waarmtemarkt en klusdagen. Inwoners krijgen een uitnodiging wanneer de Waarmteweken bij hen in de buurt worden gehouden.

Planning Waarmteweken

In de periode vanaf eind januari tot half juni zullen 14 kernen in de gemeente worden aangedaan. De planning daarvoor is als volgt:

Week Locatie Waarmtemarkt Klusdag 5 Scheemda – 29-01 6 Scheemda – 07-02 7 Nieuwolda – 12-02 14-02 8 Finsterwolde Hardenberg + Kromme Elleboog 19-02 28-02 9 Finsterwolde Hardenberg + Kromme Elleboog 10 Drieborg Ganzedijk + Hongerige Wolf 04-03 06-03 11 Beerta – 11-03 12 Beerta – 20-03 13 Nieuw Beerta Beersterhoogen 25-03 27-03 14 Midwolda – 2de paasdag 15 Midwolda – 08-04 10-04 16 Westerlee – 15-04 17-04 17 Oostwold – 22-04 24-04 18 Voorjaarsvakantie 19 Nieuw Scheemda ‘t Waar 06-05 08-05 20 Heiligerlee – 13-05 15-05 21 Winschoten- centrum 21-05 22-05 22 Bad Nieuweschans Oudezijl 27-05 29-05 23 Winschoten- noord – 03-06 05-06 24 Winschoten- zuid – 10-06 12-06

Samenwerking

De gemeente Oldambt ondersteunt bij de verduurzaming. Daarin heeft de gemeente een regiefunctie: inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor informatie, maar de uitvoering kan bij andere partijen liggen. Voor Oldambt Verwarmt werkt de gemeente samen met JouwBespaarcoach, woningbouwcorporaties, het Regionaal Energieloket en lokale energie-initiatieven.

Ingezonden door gemeente Oldambt