Top2000 café in de Riggel Boven Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 20 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN MET WINDSTOTEN | OOK HET WEEKEND WISSELVALLIG

Het is vandaag allemaal niet zo regenachtig als gisteren maar met een stevige westenwind is het toch een wisselvallige dag met weliswaar opklaringen, maar ook fasen met enkele buien. De meeste kans op buien is er vanmiddag en vanavond en dan hebben wij ook windkracht 5 tot 6 met kans op windstoten.

En morgen wordt dat nog meer want dan gaat een groot lagedrukgebied over Noorwegen en Zweden. Wij hebben daar in de ochtend veel buien van. Bij de Wadden is er morgen windkracht 7 tot 8 en bij ons zijn er windstoten tot 80 of 90 km/uur. Maximumtemperatuur morgen rond 10 graden, vandaag eerst nog rond 8 graden. Bij buien is morgen trouwens ook nog kans op hagel.

Vrijdag is een hagelbui ook mogelijk, verder zijn er ook dan nog windstoten en dan is het 7 á 8 graden. Het komend weekend geeft daarna een westenwind met af en toe regen en 8 tot 10 graden. Het lijkt dan ook een bewolkte kerst te gaan worden met kans op enkele buien, maar met iets minder wind dan vandaag en morgen.