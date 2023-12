Vier verdachten bankhelpdeskfraude aangehouden op vakantiepark Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN – De politie heeft vier verdachten van bankhelpdeskfraude op heterdaad betrapt en aangehouden. Zij opereerden vanuit een callcenter-setting vanuit een huisje op een vakantiepark in Gasselternijveen. Het gaat om mannen van 26, 27, 22 en 25 jaar oud uit Groningen en Leeuwarden. De verdachten zitten vast en worden verhoord.

Het viertal hield zich op in een vakantiewoning. Toen de politie ter plaatste kwam, troffen zij een dusdanige verdachte situatie aan dat de ondersteuningsgroep is ingeschakeld. De ondersteuningsgroep is een speciaal uitgerust politieteam dat risicovollere aanhoudingen doet.

Twee verdachten gevlucht

Bij het binnentreden van het huisje, zijn twee van de vier verdachten aangehouden. Twee andere verdachten vluchtten naar buiten en renden de bossen rondom de vakantiewoning in. De derde verdachte werd daar even later aangehouden. De vierde verdachte reageerde niet op het aanroepen van de politie. Hierop is een hondengeleider met zijn hond ingezet om sporen te volgen. De verdachte is even later liggend op de grond gevonden en aangehouden, vlak nadat hij uit een sloot kwam.

Callcenter-setting

De politie trof in de vakantiewoning een callcenter-setting aan, met meerdere draaiende laptops. Ook zijn daarbij tientallen sim-kaarten, meerdere telefoons, contactlijsten en diverse bankpassen gevonden. Al deze zaken en twee auto’s zijn in beslag genomen.

Bankhelpdeskfraude

Een digitaal specialist die ter plaatse kwam, zag op een laptop dat er meerdere telefoonnummers zijn gebeld. Ook bleken er diverse sessies met het programma Anydesk te zijn geweest. Hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de activiteiten van dit viertal, is nog niet bekend. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

Anydesk is een programma waarmee je de inhoud van je beeldscherm kan delen met iemand anders en deze persoon dus ziet wat je doet. Ook kun je via Anydesk iemand anders je computer laten besturen. Een vergelijkbaar programma is bijvoorbeeld Teamviewer. Met deze programma’s zelf is niks mis en echte helpdesken gebruiken het bijvoorbeeld binnen een bedrijf met collega’s onderling. Maar helaas zien we ook dat criminelen deze remote desktop tools misbruiken.

Dit kunt u doen

De mentale impact van digitale criminaliteit op slachtoffers is groot, vaak groter dan bij traditionele criminaliteit. Veel slachtoffers doen daarom geen melding of aangifte. Terwijl aangifte doen juist wel helpt. Voor uzelf, en zodat de politie zoveel mogelijk opsporingsinformatie heeft. Weet dat echt iedereen slachtoffer kan worden. Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Schaamte is dus nergens voor nodig. Praat erover als u slachtoffer bent geworden en doe aangifte. Leest u dit nieuwsbericht en is dit u ook overkomen? Neem dan contact op met de politie op 0900 8844 of doe online melding of aangifte.

Bron: Politie Drenthe