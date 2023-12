Vrijwillige inzet voor een mooie en leefbare gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Veel…heel veel vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente actief voor een leefbaar Westerwolde. Leefbaarheid door sport, cultuur, sociale bewogenheid en welzijn. Daarom worden elk jaar een aantal van die organisaties in het zonnetje gezet met een vrijwilligerswaardering. De waarderingen worden uitgevoerd door de vrijwilligersvacaturebank in Westerwolde. In 2023 werden in december drie organisaties uitgekozen voor een bezoekje:

Waardering voor Vrijwilligers Tourist Info Sellingen

Op donderdagmiddag 14 december zijn de 13 vrijwilligers van Tourist Info Sellingen in het zonnetje gezet met gebak, een oorkonde en een geldbedrag van 200 euro. De Tourist Info is in de winter gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niets gebeurd. Er wordt door de vrijwilligers al weer druk gewerkt aan een agenda voor het nieuwe seizoen om toeristen in 2024 gastvrij te kunnen ontvangen en voorlichten.

Waardering voor vrijwilligers Het MOW, museum in Bellingwolde

Donderdagavond 14 december kwam een groot deel van de vrijwilligers van het MOW | Museum Westerwolde bijeen voor een leuke eindejaarsworkshop. Medewerkers van de vrijwilligersvacaturebank kwamen de avond kort onderbreken voor een “Vrijwilligerswaardering”, met gebak, een oorkonde én een geldbedrag van 200 euro. Om iets leuks van te doen met elkaar.

Dat vrijwilligers zich inzetten is van levensbelang voor het museum. Meer dan 30 mensen vervullen taken als het ontvangen van bezoekers, het beheer van de collectie, ondersteuning bij educatie, de museumwinkel, de op- en afbouw van tentoonstellingen, klussen, techniek en nog veel meer.

Waardering voor vrijwilligers Voedselbank Stadswolde

Op dinsdagochtend 19 december op locatie in Stadskanaal heeft een kleine groep vrijwilligers, namens bijna 70 vrijwilligers (inclusief het bestuur), de vrijwilligerswaardering in ontvangst genomen. Er was gebak voor de aanwezige groep en voor alle anderen er een kerstchocoladepakketje. Deze worden in de dagen voor kerst nog rondgedeeld aan de vrijwilligers.

De voedselbank is een niet meer weg te denken organisatie in de gemeente die vele gezinnen met een minimum inkomen of met schulden, ondersteunen in hun bestaan.

Met de waardering bedankt Welzijn Westerwolde, mede uit naam van de gemeente Westerwolde, vrijwilligers voor hun belangeloze inzet.

Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerswerkwesterwolde.nl

Ingezonden door Stichting Welzijn Westerwolde