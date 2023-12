Wie wordt de Knoalster van het Jaar 2023? Je kunt nu stemmen op de vijf kandidaten.

STADSKANAAL – Wie wordt de Knoalster van het Jaar 2023? De verkiezing Knoalster van het Jaar wordt georganiseerd door de Kanaalstreek en de gemeente Stadskanaal.

Via een poll op de website van de Kanaalstreek kan vanaf vandaag tot en met zondag 31 december worden gestemd.

Wie is de meest geschikte kandidaat om deze eervolle prijs te winnen? Hieronder lees je waarom deze inwoners van de gemeente Stadskanaal kans maken op de titel.

Johan Winter uit Stadskanaal

Johan Winter uit Stadskanaal is in Roermond gehuldigd als Nederlands kampioen tijdrijden voor driewielers. Hij legde het parcours met een lengte van 19 kilometer langs de Maas af in een tijd van 39 minuten en een paar seconden. De huisarts lijdt aan een neurologische aandoening, maar dat is voor hem absoluut geen reden om te stoppen met sporten. Hardlopen wil niet meer, maar met behulp van een aangepaste racefiets kan hij blijven bewegen. Winter – hij is ook als vrijwilliger actief voor World Servants met bouwprojecten in Malawi – wil mannen en vrouwen met een beperking motiveren om te gaan sporten. “Blijven bewegen is o zo belangrijk. Ga kijken wat je nog wel kunt doen. Er is veel mogelijk dan je soms denkt.”

Hans Ravensbergen uit Musselkanaal

Hans Ravensbergen uit Musselkanaal is voorzitter van de Bruintje Beer Tocht die in maart van dit jaar voor de zesde keer is gehouden. Jaarlijks melden honderden fietsers zich aan voor het sportevenement, dat werkelijk tot in de puntjes piekfijn is georganiseerd. Niet alleen wielrenners uit het noorden staan op de startlijst, maar er doen steeds meer renners uit het hele land mee, die de BBT op hun bucketlijst hebben staan. Het inschrijfgeld wordt de laatste jaren geschonken aan het kinderhotel Burcht Wedde. Dankzij de Bruintje Beer Tocht is een cheque uitgereikt aan Frank en Martina Ferrari van het kinderhotel ter waarde van 55 vakanties voor kinderen uit de regio die om uiteenlopende redenen niet op vakantie kunnen.

Goziena Brongers uit Onstwedde

Goziena Brongers uit Onstwedde is voorzitter van de Voedselbank StadsWolde, die dit jaar onder stoom en kokend water in enkele maanden tijd uit de grond is gestampt en de werkzaamheden van de Voedselbank Zuidoost-Groningen heeft overgenomen. “Er was geen tijd te verliezen”, benadrukt de oud-wethouder van Stadskanaal. “Het was een hectische periode, maar we hebben altijd gezegd: we gaan het gewoon doen. We zijn er voor jullie! Inmiddels kunnen we een beroep doen op 70 enthousiaste, bevlogen vrijwilligers die voedselpakketten samenstellen voor zo’n 230 huishoudens in Stadskanaal en Westerwolde. Het aantal aanvragen blijft stijgen. Gelukkig kunnen we de armoede een beetje verlichten, maar weet wel: het kan ons allemaal overkomen.”

Patrick Bies uit Stadskanaal

Patrick Bies uit Stadskanaal is voorzitter van de Stichting Activiteiten Stadskanaal die de organisatie van de avondwandelvierdaagse voor zijn rekening neemt. Onder zijn bezielende leiding is het aantal deelnemers fors gestegen, van 1400 naar 1850 wandelaars. “Het is een volksfeest voor jong en oud. Voor iedereen. Ook als je bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum woont, kun je meedoen. Het is één en al vrolijkheid, vooral tijdens de muzikale intocht zie je alleen maar glunderende gezichten. Voor volgend jaar hebben we drie muziekverenigingen vastgelegd.” De maatschappelijk betrokken Patrick Bies ‘die maar moeilijk stil kan zitten’, zet zich ook in als schuldhulpmaatje om inwoners van zijn gemeente te begeleiden om de financiën weer op de rit te krijgen.

Jeroen Russchen uit Stadskanaal

Jeroen Russchen uit Stadskanaal schrijft en produceert liedjes voor onder (veel) meer de volkszangers Mart Hoogkamer, Tino Martin, Frans Duijts en Wolter Kroes. Muziek stroomt door zijn aderen en hij heeft werkelijk een topjaar achter de rug met bijvoorbeeld een Buma NL Award en een gouden plaat voor Tino Martin. Ook zijn bijdrage aan het album van Kinderen voor Kinderen is beloond met een gouden plaat. Kinderen voor Kinderen staat sinds en jaar hoog aangeschreven en songwriters staan in de rij om een bijdrage te mogen leveren. Voor elk album worden zo’n 300 liedjes ingezonden. Met zijn formatie Wat Aans! legde hij beslag op de tweede plaats van het Regio Songfestival. Het liedje ‘Wakker in Grunn’ kreeg wel de meeste stemmen van het publiek.

Maak kennis met de vijf kandidaten

Net als in voorgaande jaren heeft Boelo Lutgert uit Stadskanaal een promotiefilm gemaakt. Maak kennis met de vijf genomineerde kandidaten.

Uitreiking

De Knoalster van het Jaar 2023 wordt door burgemeester Klaas Sloots bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal op dinsdag 9 januari 2024.

Win een boodschappenpakket

Onder de stemmers wordt een boodschappenpakket ter waarde van 50 euro verloot. De prijs is beschikbaar gesteld door Op is Op Voordeelshop in Stadskanaal.

Stemmen kan door gebruik te maken van de QR code bij de foto’s of door HIER te klikken.

Ingezonden door: Paul Abrahams

Video: Boelo Lutgert