OV-bureau maakt plannen voor verbetering openbaar vervoer

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 21 december, 08.00 uur door John Havinga

BUIEN MET WINDSTOTEN | KERSTDAGEN GROEN EN ZACHT

Stormdepressie Pia zorgt voor buien met zware windstoten die kunnen uitschieten tot 90 à 100km/uur. De buien kunnen gepaard gaan met wat korrelhagel en soms zit er een klap onweer bij. Het is aan de zachte kant met maximumtemperaturen rond 10 graden. Vanavond neemt de wind geleidelijk in kracht af.

Morgen hebben we enkele korrelhagelbuitjes en later regen en in de ochtend is het 3 à 4 graden. De zon laat zich dan met die buitjes (soms met wat korrelhagel) nog even zien in de ochtend. In de middag wordt het bewolkt en gaat het miezeren en regenen. De maximumtemperaturen liggen in de middag rond 7 graden, bij een vrij krachtige westenwind.

In het weekend regenachtig en zacht weer en dan vooral op zaterdag wordt het een dag die in het teken staat van regen. De neerslag zal weer met 10-15mm worden aangevuld. Zondag is al niet heel veel beter, want dan komt er nog eens 5mm bij. Het wordt zaterdagmiddag 9 en op zondag ongeveer 11 graden. Beide dagen waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen.

De kerstdagen verlopen groen dit jaar. Zoals het nu staat is maandag Eerste Kerstdag bewolkt, met soms een ‘miezertje’. In de avond en nacht die volgen, gaat het enige tijd serieus regenen, tot dinsdag Tweede Kerstdag in de vroege ochtend. Er valt dan 10 tot 20 mm bij elkaar opgeteld. Overdag op dinsdag gaat de zon schijnen en blijft het droog. De temperatuur ligt maandag rond 10 graden en dinsdag wordt het 9 graden.