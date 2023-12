Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 23 december, 09.00 uur door John Havinga

LANGDURIG EN VEEL REGEN | ANTI-WINTERSE DRUKVERDELING ZORGT VOOR ‘GROENE KERST’

We krijgen een nat weekend en het is zacht en vandaag staat daarbij in teken van veel regen. Het blijft de hele dag (mot)regenen en dat is goed voor maar liefst 10-15mm. Zondag is al niet heel veel beter, want dan komt er nog eens 5-10mm bij. Al wordt het dan in de loop van de dag wel af en toe droog. Het wordt zaterdagmiddag 8 en op zondag ongeveer 11 graden. Beide dagen waait het matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen.

Er is dit weekend en tijdens de kerstdagen sprake van een anti-winterse drukverdeling op de weerkaarten. Een krachtig hogedrukgebied bevindt zich bij Portugal dit weekend. Tijdens de kerstdagen ligt het boven Z-Europa. Tegelijkertijd bevinden zich depressies boven N-Europa. Dit zorgt voor een flinke westelijke stroming waarin boterzachte lucht wordt aangevoerd. Indien de rollen waren omgekeerd – dus een hoog boven Scandinavië en depressies ten zuid(west)en van ons land – zou gezorgd hebben voor aanvoer van koude lucht met vorst en af en toe sneeuw.

De kerstdagen verlopen dus groen dit jaar. Zoals het nu staat is maandag Eerste Kerstdag wisselend bewolkt met nu en dan zon. In de avond en nacht gaat het serieus regenen, tot de vroege ochtend op dinsdag Tweede Kerstdag. Er valt dan 10 tot 15 mm bij elkaar opgeteld. Overdag op dinsdag gaat de zon schijnen en blijft het droog. De temperatuur ligt maandag rond 11 of 12 graden en dinsdag wordt het 10 graden.