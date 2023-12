Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 24 december, 09.00 uur door John Havinga

ZACHT MET REGEN – OOK DROGE MOMENTEN | NA ‘GROENE KERST’ GELEIDELIJK KOUDER

We hebben zaterdag een natte dag gehad en er is rond 15mm regen afgetapt over het hele etmaal van zaterdag. Vandaag wordt het iets beter, al krijgen we nog wel af en toe regen: er zullen ook droge momenten zijn. Toch komt er nog wel 5-8mm bij. Het wordt vanmiddag ongeveer 11 à 12 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen.

Tijdens de kerstdagen is er sprake van een krachtig hogedrukgebied boven Spanje en Portugal en tegelijkertijd bevinden zich depressies boven N-Europa. Een depressie trekt morgen Tweede Kerstdag over Schotland richting Denemarken. Het bijbehorende front zal ook weer de nodige neerslag met zich mee gaan nemen in de toch al natte periode en hoge waterstanden die we hebben.

Maandag Eerste Kerstdag verloopt wisselend bewolkt met wellicht kortstondig wat zonneschijn. In de avond en nacht gaat het serieus regenen, tot de vroege ochtend op dinsdag Tweede Kerstdag en zijn de berekeningen tot dan 10 tot 15 mm. Overdag op dinsdag gaat de zon schijnen en wordt het eindelijk droog. De temperatuur ligt maandag rond 11 of 12 graden en dinsdag wordt het 10 graden.

Op de lange termijn borduren we eerst nog verder met de huidige trend. Woensdag en donderdag krijgen we te maken met de volgende depressie die ook weer flink wat neerslag gaat leveren. Die wisselvalligheid lijkt daarna in het weekend en in de eerste week van 2024 door te gaan. Wel zijn de voorlopige berekeningen dat het geleidelijk kouder wordt. De laatste dagen van december zien we nog tamelijk zacht weer met 8 à 9 graden als maximumtemperatuur, maar in januari zal het kouder worden met 4 à 5 graden. Hopelijk wordt het dan wat minder wisselvallig en nat.