Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zijn wederom op meerdere fronten actief geweest om de damsport in het algemeen te promoten. Haykaram Zhamkochyan en Fianna van der Heide beide uit Winschoten zijn woensdagmiddag 20 december geslaagd voor hun damdiploma, respectievelijk niveau 5 zwart en niveau 2 zwart. Daarnaast heeft Frederik Bos uit Groningen zijn deelname aan de finale van het NK Fries dammen zaterdag 23 december afgesloten met een 6e plaats. Dit NK Fries dammen werd overigens samen afgewerkt met het NK “gewoon” dammen in het Van der Valk hotel in Drachten.

Diplomadammen

Door een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten zit de jeugdafdeling van Damclub Winschoten sinds oktober vorig jaar in de zogenaamde “cursusruimte” van de bibliotheek. Zodoende stond woensdagmiddag 20 december voor Haykaram Zhamkochyan en Fianna van der Heide de uitreiking van de damdiploma’s op de planning. Fianna had het examen, niveau 2, uitstekend afgerond, ook wel de Wiersma cursus genoemd. De examenvragen bestonden voornamelijk uit standaardcombinaties, partij opbouw en eindspel. Daarnaast passeerden diverse dambegrippen de revue. Ondertussen is Fianna begonnen met het cursusboek niveau 3 het zogenaamde wit gedeelte, ook wel de Sijbrands cursus genoemd. Haykaram wist het examen voor het zwart gedeelte niveau 5 met goed gevolg af te ronden. Bij deze cursus is de moeilijkheidsgraad beduidend zwaarder dan de voorgaande edities. Ondertussen is Haykaram begonnen met de damcursus deel 6. Dit deel kent vanzelfsprekend een nog hogere moeilijkheidsgraad. De diploma’s werden tenslotte uitgereikt door Jakob Pronk.

Fries dammen

Frederik Bos uit Groningen, beoefend naast het internationale dammen, eveneens het zogenaamde Fries dammen. Deze discipline in de damsport kent overigens meer spelregels dan het internationale spel. Zo mag er bijvoorbeeld, naast diagonaal slaan, eveneens verticaal en horizontaal worden geslagen. Daarnaast mag een dam slechts drie zetten achter elkaar doen, waarna er òf geslagen met een schijf òf gezet moet worden. Tenslotte geldt een andere puntentelling, namelijk winst 1 punt en remise een ½ punt. Op 4 november heeft Frederik Bos zich via één van de voorronden op Lidraughts, geplaatst voor de NK finale Fries dammen, die uit 8 spelers bestaat. Bij dit rondtoernooi werd een speeltempo gehanteerd van “Fischer 90 minuten + 30 seconden per zet”. Winnaar werd Taeke Kooistra uit het Friese Hartwert. Bij ex aequo is het aantal winstpartijen doorslaggevend. Frederik Bos is overigens vaste speler in het 1e team van Damclub Winschoten.

Eindstand NK Fries dammen

Taeke Kooistra, Hartwert 5½ punt Jelle Wiersma, Wommels 4½ punt Hein de Vries, Leeuwarden 4 punten Marten Wallage, Waaksens 3½ punt Dicky van der Meer, Terherne 3½ punt Frederik Bos, Groningen 3 punten Folkert Groenveld, Jutrijp 3 punten Frans Kingma, Jortwert 1 punt

Ingezonden door Geert Lubberink