Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 25 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AANHOUDEND WISSELVALLIG | MAAR EEN PAAR DAGEN KALMER

Het wisselvallige weer gaat deze week in grote lijnen door, maar de scherpe kantjes gaan er na vandaag een paar dagen vanaf. Vandaag is er nog windkracht 3 tot 5 maar de wind neemt gaandeweg de dag wat af. Er valt soms een drup regen maar erg regenachtig is het niet, in de loop van de avond en rond middernacht zijn er een paar perioden met méér regen. Vannacht is er ook weer enige tijd windkracht 5 met windvlagen, maar niet meer van die zware windstoten zoals gisteren en zaterdag. En het is dit jaar vooral een zachte kerstdag met een temperatuur rond de 10 graden.

Morgenochtend is de regen van vannacht weg en het is morgen dan ook wat vriendelijker met af en toe zon en een enkele bui en een matige tot vrij krachtige westenwind, met een temperatuur rond 9 graden.

Woensdag is het weer bewolkt met een zuidwestenwind en een beetje regen of motregen en een graad of 8. Donderdag is daarna een dag met wat zon en een bui met windvlagen, en vrijdag en zaterdag is het opnieuw buiig. Dan is er trouwens ook weer kans op windstoten.