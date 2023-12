De Badde organiseert de Pekelder Alleskunner

NIEUWE PEKELA – Op 4 januari organiseert de Badde, net als afgelopen jaar, de Pekelder Alleskunner in de Spil in Nieuwe Pekela.

De Alleskunner is een spel voor jong en oud. We spelen in 3 leeftijdsgroepen 30 minispelletjes in competitieverband waarbij er bij elke rond één deelnemer uitvalt, er kan er maar één de Pekelder Alleskunner worden. De tijden zijn: 10.00 tot 12.00 uur 6 t/m 12 jaar, 14.00 tot 16.00 uur 13 t/m 17 jaar en 19.00 tot 21.00 uur 18+.

Inschrijven kan op de website www.pekelaactief.nl

Ingezonden