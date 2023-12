Gevangenis Ter Apel houdt wervingsdag voor nieuw personeel

TER APEL – Er heerst krapte op de arbeidsmarkt, dus moeten werkgevers opvallen en creatief zijn om nieuw personeel te vinden. Reden voor penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel om op zaterdag 13 januari een wervingsdag te organiseren. Belangstellenden die zich vooraf aanmelden kunnen die dag een kijkje nemen binnen de gevangenismuren. Na een korte introductie over de specifieke rol die PI Ter Apel heeft, volgt een rondleiding en vertelt personeel wat het werk in de gevangenis inhoudt.

Penitentiair inrichtingswerker Joran maakte drie jaar geleden de overstap van defensie naar de gevangenis en is hier uitstekend op zijn plek. Hij werkt op een gedetineerdenvleugel en is samen met zijn collega’s verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid op de afdeling. “We werken in PI Ter Apel met mensen die niet uit Nederland komen. Ze hebben in ons land een misdrijf gepleegd of worden hiervan verdacht. Na de detentieperiode gaan ze terug naar het land van herkomst.”

“Ook al komen deze mensen niet meer terug in de Nederlandse maatschappij, we willen ze wel iets meegeven. We zetten ze aan het denken over hun acties, in de hoop dat ze niet in herhaling vallen. De sfeer op de afdeling hangt af van de groep en van het voorbeeldgedrag van het personeel. Als ik iemand netjes goedemorgen wens voordat ik overga tot de orde van de dag, zie je dat mensen dat overnemen. Wat je vandaag doet, heeft meteen de volgende morgen effect. Dat geeft voldoening.”

Een gevangenis is een bijzondere werkplek, weet Joran inmiddels. “Het is natuurlijk geen speeltuin. Soms is er sprake van agressie. Je moet niet bang zijn aangelegd en sterk in je schoenen staan. Mijn dag is goed als we deze veilig zijn doorgekomen en ik iemand iets heb bijgebracht. Hier werken penitentiair inrichtingswerkers met uiteenlopende achtergronden. We hebben met elkaar gemeen dat we onze grenzen goed bewaken en niet gevoelig zijn voor verbaal geweld. Het helpt als je daarbij ook nog een gezonde dosis humor hebt en goed kunt kijken naar je eigen gedrag in een situatie. Dan ben je hier echt op je plek.”

Opgave vooraf voor de wervingsdag op zaterdag 13 januari, van 10.00 tot 12.45 uur, is noodzakelijk zodat de gevangenis weet op hoeveel belangstellenden ze kunnen rekenen. Geïnteresseerden wordt gevraagd vooraf aan te geven welke functie hun voorkeur heeft en welke opleiding(en) ze hebben gevolgd. Aanmelden kan via werken@dji.minjus.nl.

PI Ter Apel heeft op dit moment een kleine twintig vacatures voor de functies van arbeidsbegeleider, complexbeveiliger, penitentiair inrichtingswerker en GZ-psycholoog. Op de website www.werkenbijdji.nl/terapel is meer informatie te vinden over de vacatures.

Ingezonden