Jaarwisseling- Wie bel ik?

WESTERWOLDE, REGIO – Gemeente en hulpdiensten trekken rond de jaarwisseling gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat deze voor iedereen veilig en prettig verloopt. Ook uw hulp is daarbij nodig. U kunt niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook een extra oogje in het zeil houden in uw eigen omgeving. Snel reageren kan overlast en schade voorkomen!



Vuurwerk

Vuurwerk mag alleen gekocht worden in erkende winkels. U kunt vuurwerk kopen op 28, 29 en 30 december 2023. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op de websites van de politie en de brandweer leest u meer over veilig (afsteken van) vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk buiten de genoemde tijden en het in bezit hebben of afsteken van illegaal vuurwerk is strafbaar.

Carbid schieten

Carbidschieten is een echte traditie op oudjaarsdag. Als u zich aan de voorwaarden houdt, heeft u geen ontheffing nodig:

Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt is het carbidschieten op 31 december van 13.00 uur tot 1 januari 02.00 uur toegestaan;

U gebruikt maximaal 10 melkbussen, containers of opslagvaten met een inhoud van maximaal 40 liter per (melk)bus/container/opslagvat of gasflessen met een inhoud van maximaal 200 liter;

U gebruikt alleen kunststofafsluitingen zoals ballen;

De persoon die carbid afschiet is 16 jaar of ouder;

Gebruik geen alcohol of drugs als u gaat carbidschieten;

De plek waar carbid wordt geschoten moet minstens 100 meter van woningen zijn;

De plek waar carbid wordt geschoten moet minstens 300 meter van zorginstellingen zijn of instellingen waar dieren worden gehouden;

Publiek mag niet in de buurt van de (melk)bussen en schietrichting kunnen komen. Zet het terrein daarom af met touwen of linten;

Als publiek binnen het afgezette terrein staat dan mag er niet worden geschoten;

Publiek moet minstens op 10 meter afstand van het carbidschieten worden gehouden;

Er moet in een tegengestelde richting worden geschoten van woningen en publiek;

het vrije schootsveld moet minimaal 75 meter zijn en hierin liggen geen openbare wegen of paden;

Er mag niet worden geschoten op momenten dat de weggeschoten ballen worden opgehaald.

Veiligheidstips

Bescherm uzelf: gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril;

Gebruik goed materiaal: gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem en zorg dat de bus niet achteruit kan schieten na het ontsteken;

Ontsteek de bus met een fakkel op een stok terwijl u aan de zijkant van de melkbus staat. Ga er nooit op zitten en zorg dat publiek op veilige afstand is;

Zorg voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken), zodat u goed kunt handelen mocht er toch iets verkeerd gaan;

Gebruik geen deksel.

Vreugdevuren

Vreugdevuren zijn niet toegestaan omdat ze gevaar of hinder kunnen opleveren en schade aanbrengen aan de omgeving. De schade is voor de gemeente een grote schadepost en wordt verhaald op de daders. Is dit niet mogelijk dan komen de kosten voor rekening van de gemeenschap. Ziet u dat er ergens materiaal wordt verzameld? Geef dit in aanloop naar de jaarwisseling door aan de gemeente en tijdens de jaarwisseling aan de politie. Een vuurton of vuurkorf is toch ook gezellig?

Vuurwerkoverlast

Het te vroeg afsteken van vuurwerk levert niet alleen overlast en ergernis op, het kan ook gevaarlijk zijn. De politie is alert op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en kan uw hulp daarbij goed gebruiken.

Het is belangrijk dat overlast wordt gemeld. Wordt er buiten de toegestane periode vuurwerk afgestoken bel dan de politie via tel. (0900) 8844 of bij spoed, heterdaad of verdachte situatie via tel. 112. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via tel. 0800-7000.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is niet voor niets illegaal. Als dit vuurwerk is opgeslagen in een woning, garagebox of schuur, loopt de omgeving gevaar. Daarnaast worden de meeste vuurwerkverwondingen veroorzaakt door illegaal vuurwerk en het is niet altijd degene die het vuurwerk afsteekt die gewond raakt.

Regelmatig worden er vuurwerkpistolen aangetroffen. Het bezit van een vuurwerkpistool is een misdrijf volgens de Wet Wapens en Munitie en wordt zwaar bestraft. Niet alleen een forse boete maar ook levert het bezit een strafblad op. Een strafblad kan problemen geven bij het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en daarbij dus ook bij het solliciteren naar een stage of baan.

Als u vermoedt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of afgestoken of dat iemand een vuurwerkpistool in het bezit heeft, geef dit dan door aan de politie of via Meld Misdaad Anoniem.

Autocrossen

Ook op 31 december is het niet toegestaan buiten een aangewezen terreinen met een motorvoertuig of bromfiets een wedstrijd of ter voorbereiding van een wedstrijd, een training- of proefrit te houden, te laten plaatsvinden of daaraan deel te nemen dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben. Doet u dit toch? Dan zijn de gevolgen voor uzelf en voor de grondeigenaar.

Opruimen vuurwerkafval

Ongelukken met vuurwerk ontstaan voor, tijdens maar ook na de jaarwisseling. Veel ongelukken gebeuren op Nieuwjaarsdag en bij vele zijn kinderen betrokken. Zij proberen vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw af te steken, met alle gevolgen van dien.

Maak vuurwerkafval eerst onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over. Wees alert op afval dat nog smeult. Smeulend afval is vaak de oorzaak van brand. Ruim vervolgens vuurwerkafval, nadat het onschadelijk is gemaakt, op.

Bron: Gemeente Westerwolde