Vervolg actie “Samen tegen armoede” Grote kerk Veendam

VEENDAM – In 2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in armoede. Daarom doet de protestantse gemeente Veendam mee met de landelijke actie ‘Samen tegen armoede”- kerk in actie. Met deze actie maken kerken in het hele land, samen met de Voedselbank, een vuist tegen het groeiende armoedeprobleem.

In de maand januari komt bij de voedselbanken normaal gesproken minder binnen dan in de andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand is voor veel mensen. Daarom een extra oproep om juist in deze maand de gewenste producten te komen brengen. Vanaf 2 januari 2024 is dat weer mogelijk bij de “Grote kerk”. De actie loopt al vanaf november 2023 en in de afgelopen weken hebben al veel mensen het inbrengpunt in de “Grote Kerk” gevonden.

De Voedselbank heeft voor de actie ‘Samen tegen armoede’ 10 producten geselecteerd waar overal in Nederland standaard behoefte aan is en die de Voedselbank niet via bedrijven of supermarkten aangeleverd krijgt. Het gaat om zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, couscous en havermout. Het maakt niet uit hoe vaak en hoe veel van deze producten iemand bij het inleverpunt in de kerk brengt. Alle bijdragen worden enorm gewaardeerd.

Breng de boodschappen op dinsdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur naar de Grote Kerk, JG Pinksterstraat 5 te Veendam, maak gebruik van de zijingang. Er zijn extra dozen besteld, zorgt jij ervoor dat ze gevuld worden? Samen tegen armoede!

Bron: Peter Panneman