DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

De politie heeft gisteravond om 19.25 uur op de Süderstraße een 30 jarige automobilist uit Weener aangehouden. Een blaastest wees uit dat de man onder invloed van alcohol achter het stuur zat (0.6 promille). De man kreeg een rijverbod opgelegd en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Haren

De politie zoekt getuigen van een ongeval op de Süd-Nord-Straße in Haren. Daar botsten donderdag rond 14.00 uur een tractor en een vrachtwagen, met daarachter een dieplader, tegen elkaar. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de vrachtwagen de aanrijding niet gemerkt. Hij is doorgereden. Hij en eventuele getuigen van de aanrijding worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen.

Dersum

Gistermiddag is rond vijf uur in een keuken van een woning aan de Neuer Weg in Dersum brand uitgebroken. Hierbij raakte niemand gewond. De brand is vermoedelijk in een oven ontstaan. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Meppen

Tussen 24 en 29 december zijn aan de Am Stadtforst in Meppen twee ramen van een school beschadigd. Er is niemand binnen geweest. De schade bedraagt 500 euro.