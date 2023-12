Voorbereidingen voor de Midwinterhoornwandeling in volle gang

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 30 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

GOEDE ZATERDAG | MORGEN BUIEN

Tussen alle wisselvallige dagen in is het vandaag een vrij mooie dag met eerst flinke zonnig perioden en vanmiddag en vanavond welisswaar meer bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. Er is ook maar een matige wind die draait naar het zuidwesten tot zuiden. De maximumtemperatuur is 8 á 9 graden.

Vannacht daalt het tot ongeveer 6 graden maar het is nog droog, morgenochtend gaat het vanuit het zuidwesten een tijdje regenen. Heel veel valt er niet: misschien 2 of 3 mm aan neerslag. Daarna komen er morgenmiddag en morgenavond enkele buien voorbij en morgenmiddag kan daar een flinke bui bij zijjn. Morgenavond lijkt het met de buiigheid bij ons trouwens nogal mee te vallen, meer kans op buien is er op maandag (Niewjaarsdag). Maximumtemperatuur morgen 9 graden en bij een bui ’s middags misschien een paar windvlagen, maar zeker geen zware windstoten.

Maandag is dus nogal buiig en dan is het een graad of 8. Dinsdag is het regenachtig en daarna wisselen opklaringen en enkele buien elkaar af, met middagtemperaturen vanaf woensdag rond 5 graden.