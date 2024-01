Gewonde bij eenzijdig ongeval Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 1 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN WISSELVALLIGE WEEK | VOLGEND WEEKEND KOUDER

Het is een wisselvallige Nieuwjaarsdag om het jaar mee te beginnen, want er valt eerst nog regelmatig regen het is bewolkt. Maar vanmiddag wordt het wat beter met enkele opklaringen en het zal later overwegend droog zijn. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5, de temperatuur schommelt rond 8 graden.

Vanavond daalt die temperatuur tot een graad of 4 en het is dan droog bij een zwakke zuidenwind. Maar dat droge weer duurt niet lang want vannacht gaat het vrij snel regenen en dat duurt dan ook tot in de ochtend. Dan trekt dat front vrij snel weg en is het een paar uur droog, in de loop van morgenmiddag gaat het opnieuw een tijd regenen. Maximumtemperatuur morgen 10 á 11 graden en een matige zuidwestenwind.

Woensdag en donderdag is er ook een zuidwestenwind, dan zijn er enkele buien maar ook opklaringen. Daarna is de vrijdag meest droog met een veranderlijke wind, in het volgende weekend waait de wind waarschijnlijk uit het noordoosten. Dat zou dan veel kouder weer gaan geven met dagtemperaturen tussen 2 en 5 graden, en ’s nachts temperaturen rond het vriespunt.