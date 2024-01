VEELERVEEN – Na twee prachtige optredens van Bert Heerink & André Becker en de Slow Movin Outlaws eind 2023, start de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen het jaar 2024 met een nieuw aanbod aan muzikale activiteiten. De aftrap is zondag 21 januari 2024 a.s. van 11:00 – 13:00 uur met een streektoaloptreden door het illustere duo Bert Hadders en Herman Sandman in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen. Zij presenteren daar hun nieuwe theatershow “Aain minsk is gain eerappel”



De nieuwe voorstelling Ain mìnsk is gain eerappel van Hadders en Sandman gaat niet over dat er in de hoofdstad van Wit-Rusland geen aardappel meer te krijgen is, maar in het verlengde van de debuutshow Gezing & Geplaas over wat dat is, Groninger zijn. Meer precies Veenkoloniaal. En dat deze mens niet even ruig en onbewerkt is als gedroogd veen, of dood als geel zand, maar ook emoties kent, zoals het verlangen naar een mooi geploegde akker en echte droge worst.



Er staan inmiddels meerdere optredens gepland, zoals zaterdagavond 24 februari 2024, aanvang: 20:30 uur: De Ierse Powerfolkband UNICORN Zaterdagavond 30 maart 2024, aanvang 20:30 uur: een avond heerlijke swing blues door de energieke band BLOND & BLUE. Maandag 1 april 2024 (2e Paasdag), aanvang 11:00 uur: Streektoal met aansluitend een paasbrunch voor de liefhebbers. Zaterdagavond 25 mei 2024, aanvang 20:30 uur: een avondje Mississippi Delta blues door het duo: GUMBO & THE MONK.

Kaarten zijn te reserveren via: : info@veelerveen.nl of 06 25045014 / 06 57392348.

