Bibliotheek Stadskanaal en Streekhistorisch Centrum slaan handen ineen

STADSKANAAL – Op woensdag 10 januari vindt in de Bibliotheek Stadskanaal de feestelijk aftrap plaats van een grootschalig herinrichtingsproject van Bibliotheek Stadskanaal met als nieuwe partner het Streekhistorisch Centrum (SHC). Tijdens deze aftrap zal wethouder Egbert Hofstra het officiële startsein geven in de bibliotheek. Het komende jaar zullen de bibliotheek en het SHC samen optrekken om de huidige ruimte met behulp van de medewerkers, vrijwilligers en inwoners van Stadskanaal te veranderen tot een nieuwe culturele ontmoetingsplek in het hart van Stadskanaal. Met als uiteindelijke doel een ruimte te creëren waar samenwerking, educatie en creativiteit samenkomen.

Helen Kämink, directeur van het Streekhistorisch Centrum, zegt: “We zijn verheugd om te kunnen beginnen met het uitvoeren van deze al lang gekoesterde wens om naar het centrum van Stadskanaal te gaan verhuizen.” Ook Bibliotheek Stadskanaal is erg tevreden met de nieuwe partner aldus Ilona Ebels, manager bibliotheken van Biblionet. “We willen een waardevolle plek zijn voor de inwoners van Stadskanaal, een maatschappelijk, educatief en cultureel centrum waar het bruist. Niet langer ieder voor zich op een eiland, maar in samenspraak en samenwerking.”

Herinrichting van het gebouw Stadskanaal

Het jaar 2024 markeert een nieuw hoofdstuk van ’t Kofschip (het pand aan de Continentenlaan 2). In nauwe samenwerking met een ontwerpbureau (Includi) zullen beide partijen gezamenlijk de transformatie vormgeven. De betrokkenheid van zowel bewoners als bezoekers van de bibliotheek en het SHC zijn hierbij van essentieel belang. In verschillende bijeenkomsten gaan inwoners en bezoekers in gesprek met elkaar over de inrichting van de Bibliotheek. Om gezamenlijk een nieuw culturele ontmoetingsplek te ontwikkelen in Stadskanaal.

Bibliotheek Stadskanaal/Biblionet Groningen

Bibliotheek Stadskanaal is een onderdeel van de Stichting Biblionet Groningen. Biblionet Groningen is de overkoepelende organisatie achter 34 bibliotheken in de provincie Groningen. Biblionet daagt de inwoners uit om zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken en mee te doen in de samenleving. Hierbij richten zij zich specifiek op het leesplezier en voorkomen van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en burgerschap, en een leven lang ontwikkelen voor alle inwoners. Dit doet Biblionet in opdracht van de Provincie Groningen en negen Groningse gemeenten.

Streekhistorisch Centrum

Het Streekhistorisch Centrum is een museum met uitgebreid archief dat zich richt op de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde. Het museum is sinds 1975 gevestigd in de villa Huize ter Marse, naast de Watertoren van Stadskanaal. In de tentoonstelling van het SHC wordt deze geschiedenis in beeld gebracht, in het documentatiecentrum kan zelf informatie worden opgezocht over de historie van de Kanaalstreek en Westerwolde. Daarnaast organiseert het SHC allerlei activiteiten.

Ingezonden