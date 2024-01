Heroes of Rock in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Zaterdag 13 januari vindt in de Semsstraatkerk het concert Heroes of Rock plaats. Aanvang 20.00 uur.

Met veel succes speelt zanger Bert Heerink, samen met gitarist André Becker al een poosje het programma Heroes of Rock. “Heroes of Rock” Bert Heerink (ex Vandenberg, Kayak en Jan Akkerman) en Andre Becker (Pink Floyd Project en ex Falco) leerden elkaar kennen tijdens de succesvolle optredens van het Pink Floyd Project met o.a. Bert als zanger en Andre als gitarist.



De uitverkochte zalen en het succes waren zéker een factor om elkaar beter te leren kennen maar het besluit om ook sámen een project op te zetten had alles te maken met de gedeelde liefde voor de rockmuziek. Hun eigen “Heroes of Rock” bleken verrassend vaak overeen te komen en zo ontstond een repertoire van nummers die akoestisch gespeeld een verrassend effect blijken te hebben wanneer ze klein maar krachtig worden uitgevoerd! U hoort bewerkingen van songs als The Eye of the Tiger, Ruthless Queen, What do I do with my heart, Comfortably Numb en natuurlijk Burning Heart. Bert en Andre verzorgen hiermee een onvergetelijke avond vol nostalgie en herkenning.

U bent welkom!

Reserveren is gewenst: info@semsstraatkerk.nl

Voor het programma van concerten en verdere activiteiten: www.semsstraatkerk.nl

