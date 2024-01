Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 2 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WEER REGEN | VANNACHT ZWARE WINDSTOTEN

Na de regen van vannacht is het vanochtend iets droger met geleidelijk wat minder wind, maar vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Zeker in de namiddag is het behoorlijk nat, tot de avond kan er 5 tot 10 mm aan regen vallen. De wind is meest matig en draait naar het zuidwesten, daardoor stijgt de temperatuur vanochtend naar 10 á 11 graden.

Vanavond is die regenzone zelf alweer doorgetrokken maar er komen ook enkele buien achteraan, en daarbij neemt de wind ook toe: vannacht is er bij enkele buien kans op zware windstoten tot 80 km/uur. En bij de Wadden zijn er wellicht een paar vlagen rond de 100 km/uur.

Guur weer dus vannacht, maar morgen is de depressie die dat veroorzaakt inmiddels bij Denemarken en ook iets minder sterk. Wij hebben morgen windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten en we hebben dan een wisselend weerbeeld met af en toe wat zon maar ook enkele buien. Maximumtemperatuur morgen rond 9 graden. Donderdag is het zo’n 8 graden en vrijdag nog een graad of 6. Het is dan licht wisselvallig maar er is al minder wind en in het weekend is het meestal droog en kouder: vanaf zondag is er kans op nachtvorst en valt er wellicht een winterse bui.