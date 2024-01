Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 3 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER WIND | NA MORGEN KOUDER

De storm van gisteravond is inmiddels boven Denemarken. Daar is nu veel wind vooral ook veel sneeuw. Wij hebben een beetje een nasleep met enkele buien en vanochtend nog een vrij krachtige wind met windvlagen, maar de wind zal in de loop van de dag gaan afnemen. Vanmiddag is er nog windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten tot westen en het is dan een graad of 9. Maar droog is het zeker nog niet want af en toe komt er nog een bui voorbij.

Vanavond draait de wind naar west tot noordwest en neemt wat af: vannacht is het ook overwegend droog met opklaringen en een minimumtemperatuur rond 2 graden.

Morgenochtend is het ook tamelijk rustig en bovendien ook droog, morgenmiddag en morgenavond is er kans op een paar kleine buien. En vrijdagnacht gaat het af en toe regenen en dat gaat dan over in sneeuw. Want de temperatuur is overdag nog 6 of 7 graden, maar daalt vrijdagnacht tot rond 0 graden.

Vrijdagochtend kan er nog wat sneeuw vallen maar in de middag is het droog en daarna begint de noordoostenwind. Het zal in het weekend vrij koud worden met ’s nachts -1 tot -4 en overdag temperaturen van 0 tot +3. De zon gaat ook af en schijnen en begin volgende week blijft het vrij koud.