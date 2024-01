VALTHERMOND – d’Rentmeester begint zaterdag meteen met een uitverkochte zaal met de voorstelling van Bert Hadders en Herman Sandman: “Ain mìnsk is gain eerappel”. Op zondag komen Elsje de Wijn en haar bluesmannen vertellen en zingen over de bleus “Ain mìnsk is gain eerappel”



De nieuwe voorstelling Ain mìnsk is gain eerappel van Hadders en Sandman gaat niet over dat er in

de hoofdstad van Wit-Rusland geen aardappel meer te krijgen is, maar in het verlengde van de

debuutshow Gezing & Geplaas over wat dat is, Groninger zijn. Meer precies Veenkoloniaal. En dat deze mens niet even ruig en onbewerkt is als gedroogd veen, of dood als geel zand, maar ook emoties kent, zoals het verlangen naar een mooi geploegde akker en echte droge worst. Een voorstelling wat interesse wekt in de omgeving, want al snel is de voorstelling uitverkocht.



Elsje en de Bluesmannen

In deze voorstelling reizen we opnieuw terug naar de eerste decennia van de 20e eeuw, de tijd

waarin blues via grammofoonplaten, jukebox, radio en live shows razend populair werd bij een groot

publiek. Deze voorstelling gaat over de muziek van de bluesqueens en de muziek van stringbands uit de

periode 1920-1940. Je kunt hun muziek onder een gemeenschappelijke noemer plaatsen: het was

muziek om mensen te vermaken.



De bluesqueens werden zo rond 1915 bekend en kenden hun glorietijd tussen 1920 en 1930. Ze kwamen vaak uit de vaudeville (de revue, avonden waarop zang, comedy en circusacts elkaar afwisselden). In hun muziek kwamen vaudeville, blues en jazz samen. We spelen onder meer nummers van Mamie Smith, Ethel Waters en Sippie Wallace. Zij zongen zowel dramatische nummers als jazzy songs. Elsje vertelt prachtig over de tijd, de achtergrond van de blues en over de nummers En de zeven Bluesmannen spelen de prachtigste blues muziek.



Kortom een prachtig muzikaal begin voor d’Rentmeester

Zorg dat je d’R bij bent!



