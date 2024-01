Politie onderzoekt steekincident Zwartemeer

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 6 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG EEN VLOK SNEEUW | ZONNIGE WINTERDAGEN

Het is een bewolkte en koude dag vandaag, en plaatselijk valt er ook wat lichte sneeuw of motsneeuw. Dat blijft niet liggen want de temperatuur is 0 tot +1 en er zit natuurlijk natuurlijk ook geen vorst in de grond. En de meeste tijd is het droog, zeker vanmiddag.

Vanavond kan er ook nog wel een vlokje sneeuw vallen maar vannacht komen er ook een paar opklaringen, waarbij de temperatuur langzaam daalt tot ongeveer -3. Morgen heeft de ochtend nog een mengeling van bewolking en opklaringen, in de loop van de middag wordt het vrij zonnig. Het is wel koud met windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten en een middagtemperatuur rond het vriespunt.

Van maandag tot en met woensdag is het daarna echt winters met een matige wind uit noordoost tot oost maar ook met veel zon en lage temperaturen: maandagnacht is het -4 en ’s middags is het 0 graden, dinsdagnacht is het ongeveer -6 en overdag -1 á -2. Woensdag is er ’s nachts ook nog lichte tot matige vorst maar donderdag lijkt het minder koud te worden.

Daarna is het eind van de week en in het weekend zo’n 5 graden, mogelijk wordt het daarna weer wat kouder.