Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 7 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE WIND | ZON EN LICHTE VORST

De sneeuw van gisteren is gestopt en de temperatuur ligt vanmiddag rond het vriespunt, vanavond daalt het tot ongeveer -3. Het is dan ook een koude dag met windkracht 3 tot 5 uit het noordoosten en weliswaar een paar zonnige perioden, maar als het beter opklaart geeft de zon in deze tijd ook maar weinig extra warmte.

Vannacht en morgen is het vrij helder en morgen is er dan ook veel zon en het is dan een mooie winterdag. Maar koud is het wel want de minimumtemperatuur is -5 en de middagtemperatuur ligt morgen rond -1. Samen met windkracht 4 tot 5 uit het noordoosten is het erg koud.

Maar het wordt dus wel mooi weer en dat is het dinsdag en woensdag zeker. Dan is het zonnig met ’s nachts minima van -3 tot -7 en maxima in de middag rond -1. Dus een beetje aangroei op de ijsbaan, misschien kan je woensdag of donderdag even schaatsen.

De temperatuur lijkt donderdag trouwens wel een paar graden omhoog te gaan want dan draait de wind van het oosten naar het noorden tot noordwesten. Dat geeft ook meer bewolking en misschien een winters buitje. Hoe het volgend weekend daarna verder gaat met de kou is nog niet bekend.