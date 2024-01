Bezoekersaantallen 2023 WILDLANDS opnieuw in de lift

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. 926.000 bezoekers bezochten in 2023 het park. Dat is een groei van 95.000 (+11%) bezoekers t.o.v. 2022. In januari van dat jaar was het park nog gesloten vanwege coronamaatregelen. De doelstelling voor 2023 was het behalen van 885.400 bezoekers; er is dus 4,6% boven doelstelling gerealiseerd. Het aantal abonnementhouders groeide met 21% naar bijna 46.000. Dat zijn 8.000 meer dan vorig jaar. Tijdens de kerstvakantie werd het evenement WILDnights bezocht door ruim 42.000 bezoekers, een groei van 5% t.o.v. 2022.

Aan het begin van 2023 kondigde de interim-directeur van WILDLANDS, Erik van Engelen, zijn vertrek aan. Hij werd in juni opgevolgd door Julius Minnaar. “We kijken terug op een prachtig jaar met vele hoogtepunten”, zegt Minnaar over 2023. “In juni verwelkomden we 4.000 gehandicapte en chronisch zieke kinderen en hun families voor een onbezorgde Dreamnight at the Zoo. En we sloten het jaar af met de hoogste bezoekersaantallen ooit voor WILDnights, terwijl het evenement vier avonden minder te bezoeken was dan in 2022. We zijn bovendien erg blij en trots op onze trouwe abonnementhouders; de betrokkenheid bij ons dierenpark van de inwoners uit Emmen en omgeving is groot en sterk gegroeid.”

Ook in 2024 verwacht Minnaar volop ontwikkelingen in WILDLANDS én in Emmen: “We kijken enorm uit naar het komende jaar. Uiteraard verheugen we ons op de komst van de koning, zijn gezin en de koninklijke familie op Koningsdag 2024 in Emmen. Daarnaast krijgt Nortica een flinke opknapbeurt en voegen we in dit gebied zeehonden toe.”

