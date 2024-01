Lege statiegeldflessen actie bij Tropiqua

VEENDAM – Voor Gerry Hoving werkzaam bij Subtropisch zwembad Tropiqua in Veendam was het een doorn in oog. De vele bezoekers die flesjes drinken kopen en vervolgens de lege flesjes weggooien in de prullenbak. Maar daar gaat met ingang van vandaag verandering in komen. In speciaal daarvoor bestemde flessen kunnen voortaan de bezoekers hun lege flesjes deponeren. En de opbrengst van die lege statiegeld flesjes gaat naar een plaatselijke vereniging die zo de clubkas weer kan spekken. We kijken hoe het loopt, en gaan eerst voor een half jaar, aldus Gerry Hoving.

Als eerste vereniging gaat de opbrengst naar de G Atleten van de Atletiekvereniging Veendam, die over een half jaar er ook al een bestemming voor hebben, naar de McDonalds!!

Leider van het G team Henk Bik is dan ook razend enthousiast, het is toch een geweldig lokaal initiatief, we worden hier alleen maar blij en vrolijk van, het levert altijd wat op, en de lokale verenigingen kunnen het goed gebruiken.

Tekst en foto: Peter Panneman